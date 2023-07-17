На выезде из Крыма в Херсонскую область образовалась многокилометровая пробка

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В Херсонской области со стороны Джанкоя на трассе в сторону Мелитополя образовалась многокилометровая пробка из выезжающих из Крыма автомобилистов по сухопутному коридору. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105», - говорится в сообщении.
Туристам придется пересечь пункт пропуска «Чонгар», далее их путь пройдет по Херсонской и Запорожской областям, через Мариуполь в ДНР и к Ростову-на-Дону.
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Элина Позднякова