На яблочно-книжный фестиваль в Коломне ждут не менее 13 тыс посетителей.

Фото: Минкульт МО
В Коломне 2 и 3 сентября пройдёт XI Международный яблочно-книжный фестиваль. Он завершит в этом году программу «Лето в Подмосковье». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, об этом рассказали участники пресс-конференции в ТАСС.
«Посетителей в течение двух дней ждёт насыщенная программа. Надеемся, что у гостей получится открыть для себя новую Коломну. В городском округе уже более 40 культурных институций. Это не только музеи, но и лаборатории, фабрики, арт-квартал «Патефонка» и многое другое. Это удивительный, атмосферный города с историей и вкусом», – сказала начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха Министерства культуры и туризма Подмосковья Анастасия Савченко.В прошлом году яблочно-книжный фестиваль в Коломне посетили около 13 тыс человек. В этом году ждут не меньше.
«Такие масштабные события привлекают в Коломну большое количество людей. Мы очень рассчитываем, что наш яблочно-книжный фестиваль привлечёт не менее широкий круг любителей яблок и книг, чем в прошлом году, когда к нам приехали порядка 13 тыс человек», – отметила замглавы городского округа Лариса Лунькова.Тема фестиваля в этом году – «Дом, который…». Гостей приглашают к совместно размышлениям о том, что такое дом и какую ценность для каждого он несёт. Тема связана с открытием в Коломне после реставрации Дома Сурановых.
«Дом Сурановых – это проект, аналогов которому нет ни в России, ни в Европе. Он реставрировался полтора года при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Кластер выиграл в конкурсе два гранта и дал возможность сделать городу такой подарок», – пояснила гендиректор Центра развития познавательного туризма «Коломенский посад», креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина.Участниками фестиваля в этом году станут 40 ведущих издательств России, а также писатели, поэты, художники, дизайнеры, издатели, артисты, музыканты, критики, архитекторы, историки и кулинары. В фестивальной программе будет задействовано 20 площадок в исторической части города.
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Лора Луганская