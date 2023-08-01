На ягодном фестивале в усадьбе Фряново пройдёт конкурс клубничного варенья

Фото: Минкульт МО
Конкурс на самое вкусное клубничное варенье пройдёт на ежегодном ягодном фестивале «Моя усадьба», который состоится 5 августа в парке усадьбы Фряново в городском округе Щёлково. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Министерства культуры.
«В течение всего дня будут работать торговые ряды, зоны мастер-классов, проводиться дегустации клубничного варенья. Возле сцены в 17 часов наградят участников конкурса на самое вкусное клубничное варенье. Победителя определят народным голосованием», – говорится в сообщении.Для гостей фестиваля подготовили концертную программу. На сцене выступят коллективы рабочего поселка Фряново, ансамбль эстрадно-джазового пения «Триумф», танцевальная студия «Терра Дэнс», Kengoo Jumps ЛИС и ансамбль русской песни «Распевы».
Все желающие смогут сделать снимки в фотозоне, попрыгать на батутах и сделать аквагрим.
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Лора Луганская