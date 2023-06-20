Началось открытое голосование конкурса «Туристическая витрина Подмосковья»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Голосование будет проходить с 13 по 27 июня, оно определит самые интересные варианты авторских туров.
На конкурсе представлены авторские туры от 48 участников из Подмосковья.
Участники придумали разнообразные авторские туры: «Нарские усадьбы Серпуховской земли», «Мытищи – с древних времен до наших дней», «Ногинск завороженный», «Дубна: мозаичное царство», «С любовью, твой Подольск», «Сердце Химок: между прошлым и будущим» и другие.
Оставить свой голос за понравившиеся тур можно на сайте.
Ранее сообщалось, что в Альянсе турагентств назвали самые дешевые направления для отдыха. А также россияне назвали идеальную стоимость отпуска. Подробнее об этом читайте в наших материалах.