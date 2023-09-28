Начинается прием заявок на XIV Международный конкурс чтецов имени А.П. Чехова

Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» объявляет о начале приема заявок на XIV Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Тема проекта– «Чехов и Пушкин». Очный этап состоится в январе 2024 года. В конкурсе каждый год принимают участие начинающие актеры и студенты театральных вузов России и других стран.
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а кульминацией станет гала-концерт с награждением победителей в день рождения Антона Павловича Чехова, 29 января, в музее-заповеднике «Мелихово», где для участников конкурса также пройдет дополнительная развлекательная и культурная программа.
Фото: Радио 1
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
«Есть ребята, которые ездят к нам уже не первый год, видно как они готовятся. Прием заявок уже начался, на сайте указаны все критерии и в каком виде должна быть подана заявка. Это большой конкурс поэтому и желающих много. Конкурсантов, которые прошли отбор приглашают в Мелихово, где в это время проходит культурная программа, и одновременно дополнительные этапы отбора. А потом лучшие из лучших показывают свои работы уже на награждении. Это такой большой старт для них, к тому же еще молодые актеры смогут познакомится друг с другом и проявить свои таланты», - отметила заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.Ранее темами конкурса уже были «Чехов и Гончаров», «Чехов и Казаков», «Чехов и Бунин», «Чехов и Достоевский», «Чехов и Островский». Уточним, что в музее-заповеднике «Мелихово», помимо рассказов Чехова, звучат произведения других великих поэтов русской литературы, что делает проект более ярким и интересным.
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
Отборочные туры пройдут в несколько этапов, а кульминацией станет гала-концерт с награждением победителей в день рождения Антона Павловича Чехова, 29 января, в музее-заповеднике «Мелихово», где для участников конкурса также пройдет дополнительная развлекательная и культурная программа.
Фото: Радио 1
«Наша местность прекрасна в любое время года. Не зря Чехов согласился приобрести эту усадьбу именно зимой, ведь в холодное время года тут особенно приятно находится», - подчеркнула Мария Борова.Напомним, что в 2024 году вся Россия отметит 225-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина – известного русского поэта, драматурга и прозаика, заложившего основы русского реалистического направления. Отсюда и тема конкурса в этом году.
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова