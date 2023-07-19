Россиянам назвали альтернативы отдыху в Турции и Египте

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Названы альтернативные маршруты для отдыха россиян. Об этом сообщает «Утро.ру».
В этом году российские туристы столкнулись с трудностями при выборе курорта. Так, в Краснодарском крае наблюдаются обильные осадки, а отдых в Турции или Египте обойдётся в немалую сумму.
Однако есть альтернатива таким курортам. Например, Мальдивы, которые в последнее время стали вполне доступны для россиян из-за падения цен. До них, кстати, можно долететь без пересадок из Москвы, уточняет «Утро.ру».
Кроме того, порадует туристов и Ливан. Далеко не многие знают о возможностях отдыха в этой стране, но поездка туда обойдётся в разы дешевле. При этом, россияне смогут насладиться Средиземным морем, попробовать местную кухню и полюбоваться красотами природы. Но не обойдётся и без минусов: из России нет прямых рейсов, а на некоторых пляжах много мусора.
Ещё одним хорошим местом отдыха является Тунис. Сервис там очень похож на турецкий или египетский, но поездка обойдётся дешевле. Плюсом является прямой перелёт из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Однако есть альтернатива таким курортам. Например, Мальдивы, которые в последнее время стали вполне доступны для россиян из-за падения цен. До них, кстати, можно долететь без пересадок из Москвы, уточняет «Утро.ру».
Ещё одним хорошим местом отдыха является Тунис. Сервис там очень похож на турецкий или египетский, но поездка обойдётся дешевле. Плюсом является прямой перелёт из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Анастасия Чинкова