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Названы самые необычные места для поездок россиян на ноябрьские праздники

OneTwoTrip: В топ самых необычных мест вошли Калмыкия и Индия
03 ноября 2023, 15:13
Фото: istockphoto.com/StockByM

Фото: istockphoto.com/StockByM

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что самыми необычными местами для путешествий на ноябрьские праздники стали Калмыки и Индия.
«Посетите красивую резную пагоду Семи дней, зайдите в Золотую обитель Будды Шакьямуни и узнайте побольше о регионе в Национальном музее Калмыкии. Погода идеально подойдёт для долгих прогулок: столбик термометра держится на отметке 5 °С», — приводит RT сообщение экспертов.

Среди внутренних путешествий также самыми необычными местами стали Ингушетия и Мурманск.


Если рассматривать зарубежные направления, то здесь, помимо Индии, отметились Узбекистан и Киргизия.

Ранее благодаря опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС) выяснилось, россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.

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В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»
03 ноября 2023, 15:12

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

В Каширском краеведческом музее 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя».
Каширский краеведческий музей участвует во всероссийской акции «Ночь искусств».  Гостей ждет широкий спектр репертуара известного на весь мир исполнителя и композитора Ёкояма Кацуя – каждый сможет окунуться в мир японской классической флейты и ее лучших произведений. 

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

«Музыкант, которого мы пригласили это однокурсник моей дочери. Он уже 12 лет занимается таким интересным видом искусства. Мы подумали, что такая музыка, да и сам инструмент, это экзотика для жителей Подмосковья. Поэтому очень здорово было бы познакомить наших посетителей с мелойдией флейты», - рассказала организатор экскурсий Эльвира Дунайцева.

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
 
«Музей открыватся в 10, и до часу дня вход в музей еще будет платный. Однако, после этого времени, зайти к нам можно будет бесплатно, потому что начнется праздничная программа. Будет экскурсионная программа, также будет окрыта выставка Татьяны Старостиной. При этом ее выставку дополнит музыкальное сопровождение приглашенной певицы. Ну и какой праздник без мастер-классов, гости смогут сделать шляпку-игольницу, каширскую глиняную свистульку и магнит, который потому будет напоминать о Кашире. Наши мастера будут учить и детей и взрослых. Также, в музее будут рассказывать легенды города и показывать кино», - отметила Эльвира Дунайцева.

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

Большую программу к «Ночи искусств» подготовил также Серпуховский историко-художественный музей, государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник «Бородинское поле», музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» и дургие подмосковные музеи. 

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Подмосковные проекты стали победителями Всероссийской турпремии «Маршрут года». 

Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу. 

Коломенская пастила отправляется в Кижи. 
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    #акции
    #мир
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    Подмосковные проекты стали победителями Всероссийской турпремии «Маршрут года»
    02 ноября 2023, 15:29

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    В Уфе объявлены лауреаты Х Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В число победителей вошли шесть проектов из Подмосковья.
    Премия учреждена и проводится с 2014 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. 

    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    Так, в номинации «Лучшая музейная экскурсия» первое место занял Культурно-досуговый центр «Дулёвский» из Ликино-Дулёво с проектом «Вар-варенье поедаем, дулёвским чаем запиваем».
    В тройку лучших туристических троп вошла «Ахматовская тропа» в Коломенском кремле. Еще один проект Коломенского кремля  «Коломна. История со вкусом» – в числе «Лучших гастрономических маршрутов». 

    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    «Ну конечно это важно для продвижения нашего Подмосковья. Премия была создана для того, чтобы у представителей турбизнеса была возможность привлечь всех, включая молодёжь, которая только закончила обучение, разработать маршруты, которые будут привлекать новых туристов», - поделилась эксперт по туризму, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. 
     
    Специальным дипломом в номинации «Лучший маршрут выходного дня» за популяризацию патриотической темы награжден Егорьевский историко-художественный музей за проект «Егорьевские гуляния». Звание «Лучший приключенческий маршрут» и первое место в номинации у подмосковного проекта BESTRUSSIAGUIDE «Тайны Касимовского тракта».

    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    «И тут необходимо отметить, что для тех, кто интересуется путешествиями по своему региону, а это большое количество людей, эти  программы очень удобны. В них разработано все, километраж, котрый вам необходимо проехать, перечень объектов, которые вас заинтересуют и места где можно перекусить. Премия предназаначена еще для того, чтобы професионаллы тур-бизнеса рассмотрели эти маршруты и смогли оценить их по удобству и привелкательности для туриста», - отметила Галина Дехтярь.  
     
    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    Для участия в конкурсе были представлены туристские маршруты, предусматривающие посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой: исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных и других объектов.

    Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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    #мероприятия
    #ранхигс
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    В Турции ужесточают правила сдачи в аренду жилья туристам
    02 ноября 2023, 12:17

    Фото: iStock/9parusnikov

    Правительство Турции обязало тех, кто желает сдавать квартиры в аренду туристам, получать лицензии.
    Об ужесточении правил пишет официальный правительственный вестник Resmi Gazete. По закону сдача жилья на срок менее 100 дней будет расцениваться арендой помещений для целей туризма. Собственникам нужно будет получать лицензию.

    «В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством», —сказано в законе. Ведомство определит сбор за выдачу разрешительных документов.
    Если арендодатель хочет сдавать туристам жильё, находящееся в многоквартирном здании, потребуется получить согласие всех жильцов дома. За нарушение правил грозит штраф в размере 100 тысяч турецких лир (примерно 330 тысяч рублей). Если спустя 15 дней арендодатель не получит разрешение от министерства, с него будут взимать ещё на 500 тысяч лир (1,6 млн рублей).

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    #туризм
    #турция
    #туристический маршрут
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    Тревел-блогерша Коновалова разочаровалась в Египте из-за шума и грязи
    02 ноября 2023, 09:17

    Фото: IStock/undrey

    Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и разочаровалась.
    Автор публикации на «Дзене» рассказала, что она остановилась в отеле в Гизе, чтобы завтракать и ужинать с видом на пирамиды. Но район оказался непривлекательным.
     
    «Возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и разводилы. Обмануть хотят буквально на каждом шагу! А еще тут катастрофически шумно и грязно», — пожаловалась Коновалова.
    Туристку неприятно удивило и хаотичное движение на улицах Каира: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, а пешеходы перебегают дороги в неожиданных местах.
     
    «В каком бы крошечном городке России мы ни жили (а я как раз родилась в таком), он точно комфортнее и опрятнее столицы Египта. Дома тут стоят вплотную друг к другу. Многие из них частично разрушены или не достроены. Все покрыто пылью, всюду мусор», — рассказывает туристка.
    При этом местные жители дружелюбны. Они всегда здороваются и улыбаются.

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    #туристы
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    В Японии намерены выгонять туристов из Токио из-за переполненности мегаполиса
    АТОР: В Японии будут бороться с большим количеством туристов
    01 ноября 2023, 02:02

    Фото: iStock/blew_i

    В Японии власти разработали план по борьбе с переизбытком туристов в стране. В документе указаны меры, которые позволят распределить по Японии часть путешественников, а в наиболее популярных городах усилить транспортную инфраструктуру. Об этом сообщает АТОР.
    Министерство туризма Японии планирует расширить парк такси и автобусов с целью снижения нагрузки на перевозчиков в туристический сезон. Также появятся до самых посещаемых районов появятся прямые маршруты, а в непиковые часы их стоимость будет снижена.

    Кроме того, документ содержит решение проблемы переполненности туристами самых популярных городов Японии — Токио, Киото и Осаки. Для уменьшения концентрации путешественников им будут предложены одиннадцать альтернативных направлений.

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    #япония
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    Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу
    31 октября 2023, 17:25

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    Творческое сообщество МИРА приглашает на спектакль-путешествие по Зарайску гостей фестиваля «Между прошлым и будущим».
    Визуально-образный аудио-спектакль о городе и его истории создан из документальных интервью с жителями города. Зрителей ждет путешествие по разным локациям города, где они смогут погрузиться в истории людей и увидеть своими глазами визуальные картины, которые создадут для них артисты.

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    «Фестиваль у нас получился масштабным, мы создали коллаборация современного искусства с предпринимательской деятельностью. Фестиваль ищет новую формулу развития малых городов и теперь в ней существует современное искусство. А для того, чтобы у людей была возможность еще больше понять культурные коды города, мы создали этот спектакль. Команда творческого сообщества «МИРА» приехали в Зарайск, здесь они пробыли семь дней и разработали иммерсивный спектакль по городу, который удивительно рассказывает про Зарайск», - поделилась куратор фестиваля «Между прошлым и будущим» Марина Глухова.
    Фото: Радио 1

    Творческое сообщество МИРА из Суздаля – это сообщество людей, неравнодушных к красоте традиций и обаянию современности. Проект вырос из фестиваля «Человек Мира», который с 2011 года был местом творческого взаимодействия художников, музыкантов, театральных деятелей, режиссеров, людей искусства. 

    Фото: фотобанк Московской области 

    «Это тот момент, когда мы не придумывали что-то новое, а узнали новшества от самих жителей, ведь они могут намного больше рассказать об этом городе. Мы ожидаем примерно 50 человек на один спектакль, потому то он иммерсивный, в нем очень важно погружение. После показов 11 и 12 ноября, будет большая премьера с 25 ноября и по 27 ноября, и в эти даты спектакль будет бесплатным. Однако, в декабре он станет платным. Сейчас мы делаем фокус группу, пока всё тестируем, находимся в диалоге со зрителями, а дальше уже у спектакля появится своя история», - отметила Марина Глухова.

    Фото: Радио 1

    Фестиваль «Между прошлым и будущим» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери.

    Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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    #выставки
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    Россияне поделились планами на ноябрьские праздники
    Опрос: Россияне планируют отдых внутри страны
    31 октября 2023, 16:38

    Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

    Согласно опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.
    Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай.

    Как уточняет Газета.ру, 58% респондентов в эти праздники планирует путешествовать, 28% проведет выходные дома или на даче, еще 11% отправятся за город. Заграничный отдых на грядущие ноябрьские запланировали лишь 4% опрошенных.

    Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.

    Ранее опрос «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показал, что российские автомобилисты стали экономить в этом году на автомойках (26%), а также на запчастях (25%). Кроме того, 22% респондентов отметили, что экономили на аксессуарах и тюнинге.

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    #город
    #праздники
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    Коломенская пастила отправляется в Кижи
    31 октября 2023, 15:48

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    Пастильные наборы коломенской пастилы войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи»
    В музейные наборы вошел особый вид коломенской пастилы – смоква, который изготовлен по старинным рецептам из традиционных коломенских сортов яблок. В отличие от рыхлой пастилы, яблочное пюре здесь не взбито, а уварено с медом, с добавлением ягод. Сушится смоква большими пластами в вольном печном духе.

    Фото: фотобанк Московской области
    «Это такая история со вкусом, которая входит в нашу жизнь. И это не первый наш опыт работы с государственными музеями. Мы уже много лет работаем с Третьяковской галерей, с музеем-заповедником «Царицыно». Сейчас же впервые наша коломенская пастила поедет так далеко от нас. Я думаю, что это только начало нашего сотрудничества. Можно еще будет подумать о специальном вкусе, который окружает замечательное место Кижи, может какая ягода, чтобы пастила еще больше относилось к этому музею», - рассказала генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина.
    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    Коробки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века, их украшает архитектурный ансамбль Кижского погоста – один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России. Сердце Кижского погоста – двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня, которую по праву можно считать самым большим, сложным и гармоничным архитектурным объектом деревянного зодчества на планете.

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    «Мы выбрали ту пастилу, которая хорошо хранится, это ягодные пастилы, которые имеют название - смоква. Они выделываются без белка, то есть они больше похожи на мармелад. Вкусы с лесными ягодами приближены к природе, к нашей русской жизни. Мы с такой любовью делали упаковку, создавали коробочки, к тому же нам дирекция музея «Кижи» присылала изображения, которые они бы хотели видеть на наших коробках.  Все делается в ручную, что добавляет души и сердца продукту. Мы уже много лет производим пастилу в Коломне и готовы делится ею с теми, кому это нужно и важно», - отметила Наталья Никитина.

    Фото: фотобанк Московской области
    Пастильное производство и Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» были открыты в Коломне 15 лет назад, за это время удалось восстановить старинную технологию и воссоздать целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый из которых имеет свою историю.

    Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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    #мероприятия
    #коломна
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    «Мелихово» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»
    31 октября 2023, 14:48

    Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

    Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 4 ноября примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».
    В рамках всероссийской акции для гостей интересную культурно-развлекательную программу. Посетителей ждет музыкальная программа «Чехов и Рахманинов», интерактивная экскурсия «Антоний и медицина Чеховы» и музыкально-литературное мероприятие «Романсы в творчестве Чехова».

    Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

    «Ночью музей совсем другой, в вечерних сумерках он открывается по-новому и это уже само по себе интересно. У нас будут две литературно-музыкальные программы, одну представит заслуженная артистка Татарстана. Она посвящена романсам Антона Павловича Чехова. Посетив эту программу, можно будет глубже окунуться в творчество писателя, погрузиться в контекст того времени, потому что многие музыкальные произведения той эпохи уже, к сожалению, не на слуху, некоторые и вовсе уже забыты», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
    Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

    Также можно будет увидеть уникальные предметы из фонда музея «История музейного шедевра» и посетить главный усадебный дом.

    «Также будет литературно-музыкальная программа посвященная Рахманинову, мы знаем что сейчас празднуется 150-летие Сергея Васильевича. Локации разные, и даже возможно то, что во все попасть не удастся, так как они не большие, поэтому нужно выбрать для себя наиболее интересное. Все меропрития проходят в помещениях, за исключением прогулки по усадьбе. Очень важно во сколько приедут наши гости, конечно, маленьким детям может быть сложно из-за позднего времени. Ну, а что касается интерактивной программы, она подходит и для первоклассников, и для взрослых людей», - отметила Мария Борова.

    Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

    Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. 

    Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

    Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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