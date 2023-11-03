Названы самые необычные места для поездок россиян на ноябрьские праздники

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что самыми необычными местами для путешествий на ноябрьские праздники стали Калмыки и Индия.
«Посетите красивую резную пагоду Семи дней, зайдите в Золотую обитель Будды Шакьямуни и узнайте побольше о регионе в Национальном музее Калмыкии. Погода идеально подойдёт для долгих прогулок: столбик термометра держится на отметке 5 °С», — приводит RT сообщение экспертов.
Среди внутренних путешествий также самыми необычными местами стали Ингушетия и Мурманск.
Ранее благодаря опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС) выяснилось, россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.
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Мелисса Тимофеева