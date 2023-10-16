Названы самые популярные для туристов российские города в бархатный сезон-2023

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявили, что самыми популярными для путешествий по Россий в бархатный сезон этого года стали Москва, Санкт-Петербург и Адлер.
Так, на эти города пришлись 22,9, 14,9 и 4,8% заказов на гостиницы соответственно.
Как передаёт RT, также туристы часто выбирали такие города, как Казань (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садок (2,2%), Краснодар (2,1%), Екатеринбург (2,0%) и Калининград (1,9%).
Среди зарубежных направлений в бархатный сезон-2023 особой популярность у туристов пользовались Стамбул, Ереван и Дубай. Кроме этих городов, в топе оказались Минск, Тбилиси, Париж, Анталья и Бангкок.
Ранее стало известно, что правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов.
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Как передаёт RT, также туристы часто выбирали такие города, как Казань (3,1%), Сочи (2,5%), Эсто-Садок (2,2%), Краснодар (2,1%), Екатеринбург (2,0%) и Калининград (1,9%).
Ранее стало известно, что правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов.
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Мелисса Тимофеева