Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре

Эксперты OneTwoTrip выяснили, куда семьи с детьми отправлялись в первый месяц осени для отдыха, передает РИА Новости. Анализируя информацию о бронировании отелей, в которых взрослые путешествовали с детьми, они пришли к следующим результатам. В этом году семьи все чаще выбирают Россию в качестве направления для отпуска: доля бронирований внутри страны выросла на 10,6 процента и достигла 82,3 процента.