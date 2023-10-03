Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре

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Эксперты OneTwoTrip выяснили, куда семьи с детьми отправлялись в первый месяц осени для отдыха, передает РИА Новости. Анализируя информацию о бронировании отелей, в которых взрослые путешествовали с детьми, они пришли к следующим результатам. В этом году семьи все чаще выбирают Россию в качестве направления для отпуска: доля бронирований внутри страны выросла на 10,6 процента и достигла 82,3 процента.
Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи, на который приходилось 17 процентов бронирований. На втором месте оказалась Москва с 15 процентами, а следом за ней идет Санкт-Петербург с долей в 12 процентов.
В список самых востребованных городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.
Большинство семей провели отпуск в течение трех дней, что составило 76 процентов бронирований в сентябре. Каждый пятый турист останавливался на неделю, а три процента выбирали отпуск продолжительностью две недели.
Больше половины семей (55 процентов) выбирали отели без питания.
Среди зарубежных городов, которые семьи с детьми посещали в сентябре, наиболее популярным был Стамбул, второе и третье места заняли Дубай и Анталья.
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В список самых востребованных городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.
Больше половины семей (55 процентов) выбирали отели без питания.
Среди зарубежных городов, которые семьи с детьми посещали в сентябре, наиболее популярным был Стамбул, второе и третье места заняли Дубай и Анталья.
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Артем Кузьмин