Названы самые популярные у россиян страны для поездок на ноябрьские праздники

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Аналитики «Яндекс.Путешествий» сообщили, что Индия и Китай, а также Таиланд и Турция стали наиболее популярными странами среди россиян для поездок на предстоящие ноябрьские праздники.
Кроме этих стран россияне также часто выбирают ОАЭ и Сербию.
Как передаёт RT, если рассматривать страны СНГ, то здесь россияне для отдыха на ноябрьские праздники выбирают Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.
Ранее вице-президент альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал «Радио 1» на какие даты планировать отдых в Новый год, чтобы немного сэкономить. По словам собеседника, покупать туры на новогодние праздники уже невыгодно. Так, летом можно было забронировать отель на Красной поляне за 12 тысяч рублей в сутки, сейчас это будет стоить 20 тысяч рублей в сутки.
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Как передаёт RT, если рассматривать страны СНГ, то здесь россияне для отдыха на ноябрьские праздники выбирают Армению, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.
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Мелисса Тимофеева