Названы самые недорогие направления для пляжного отдыха

РИА Новости/Екатерина Лызлова
АТОР признала Сочи и Анапу самыми бюджетными направлениями для пляжного отдыха
«Московский Комсомолец» пишет, что самыми бюджетными направлениями для пляжного отдыха в конце июня являются Сочи и Анапа, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эксперты проанализировали цены на отдых на 10 дней на двоих в трехзвездочных гостиницах. По данным опроса, 58% туристов собираются отправиться в Турцию, ещё 16% будут отдыхать в России, Египте, ОАЭ, Кубе.
Самыми бюджетными вариантами стали Сочи и Анапа.10 дней на этих курортах можно провести за 60 тысяч рублей.
Недорогим направлением считается и Абхазия, где за отпуск придётся заплатить 68 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Абхазии отели снизили цены из-за недостатка спроса. В Ассоциации туроператоров заявили, что снижение продаж туров в Абхазию привело к уменьшению количества клиентов местных отелей. Владельцам отелей пришлось вынужденно снизить цены. С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.
Эксперты проанализировали цены на отдых на 10 дней на двоих в трехзвездочных гостиницах. По данным опроса, 58% туристов собираются отправиться в Турцию, ещё 16% будут отдыхать в России, Египте, ОАЭ, Кубе.
Недорогим направлением считается и Абхазия, где за отпуск придётся заплатить 68 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Абхазии отели снизили цены из-за недостатка спроса. В Ассоциации туроператоров заявили, что снижение продаж туров в Абхазию привело к уменьшению количества клиентов местных отелей. Владельцам отелей пришлось вынужденно снизить цены. С такой ситуацией столкнулись 70% абхазских гостиниц.
Мария Фирсова