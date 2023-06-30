Названы самые популярные у самостоятельных российских туристов страны

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Эксперты отмечают растущий спрос на отдых в Азии летом у россиян
Согласно информации, предоставленной Ostrovok.ru, этим летом интерес самостоятельных туристов из России к азиатским странам увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты интернет-сервиса исследовали данные по бронированию и выявили наиболее востребованные направления среди путешественников.
Исследование показало, что доля оплат за проживание в гостиницах азиатских стран увеличилась с 3% до 7% за год. Китай привлекает особое внимание – благодаря возобновлению выдачи виз для въезда в страну весной, спрос на летний отпуск в Китае увеличился в разы. В настоящее время число бронирований в Китае превышает уровень до пандемии на 13%.
Южная Корея также показывает схожую динамику роста. Количество заявок на отдых в этой стране увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом и на 50% превышает показатели 2019 года. В Японии также отмечается рост спроса после снятия ограничений на въезд весной, хотя показатели еще не достигли уровня до пандемии. В Индонезии количество бронирований удвоилось, а в Таиланде увеличилось на 92%.
Кроме азиатских направлений, клиенты часто выбирают для отдыха страны СНГ, которые составляют 51% всех зарубежных бронирований. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Наиболее высокий рост интереса наблюдается к Азербайджану и Армении.
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Исследование показало, что доля оплат за проживание в гостиницах азиатских стран увеличилась с 3% до 7% за год. Китай привлекает особое внимание – благодаря возобновлению выдачи виз для въезда в страну весной, спрос на летний отпуск в Китае увеличился в разы. В настоящее время число бронирований в Китае превышает уровень до пандемии на 13%.
Кроме азиатских направлений, клиенты часто выбирают для отдыха страны СНГ, которые составляют 51% всех зарубежных бронирований. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Наиболее высокий рост интереса наблюдается к Азербайджану и Армении.
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Артем Кузьмин