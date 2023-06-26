Названы визовые центры, которые не работают 26 июня

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Исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев рассказал, что визовые центры работают в обычном режиме. Посольство Китая также продолжает принимать документы.
Автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд сообщила, что сервисно-визовые центры могут самостоятельно назначить дату приема документов, если в запланированный день подачи центр был закрыт.
Валд уточнила, что если происходит перенос записи по вине визового центра, то сотрудники организации письмом назначают другую дату приема.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в РСТ назвали Турцию самым популярным направлением для отдыха российских туристов.