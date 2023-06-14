Названы выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

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Татьяна Нечаева пояснила, что в августе 2023 года будет 23 рабочих дня, а в октябре — 22 рабочих дня, что делает эти месяцы оптимальными с точки зрения финансового расчета отпускных.
«Это объясняется спецификой того, как рассчитываются отпускные и оплата за отработанные дни», — отметила она.Юрист также уточнила, что при расчете отпускных учитывается средний дневной доход, который определяется на основе календарных дней, а не рабочих, что может привести к тому, что выплаты будут ниже стоимости рабочего дня.
Татьяна Нечаева рекомендовала, чтобы сделать отпуск более выгодным, включать в него выходные дни, так как это не уменьшит количество рабочих дней, входящих в расчет заработной платы. Тем не менее, исследование показало, что только 33% российских респондентов, в основном из высшего и среднего менеджмента, удовлетворены размером своих отпускных.
Ранее финансист Гульнара Салихова заявила, что накопить на отпуск без существенного ущерба для бюджета можно с помощью составления конкретного плана отпуска, выгодных предложений, а также разумных трат.