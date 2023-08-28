Не всё включено: Российские туроператоры продают путёвки в отели Турции с безалкогольным all inclusive

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Российские туроператоры начали продавать путёвки в турецкие отели с безалкогольным «всё включено». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В пресс-службе туроператора подчеркнули, что такая опция создана, в основном, для туристов с детьми, которые хотят спокойно отдохнуть. Но в настоящее время это немассовая услуга.
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Анастасия Чинкова