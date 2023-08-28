Не всё включено: Российские туроператоры продают путёвки в отели Турции с безалкогольным all inclusive

РЕН ТВ пишет, что санаторный отдых оказался в тренде. Популярностью пользуется новое направление в санаториях – психосоматическая терапия, во время которой психологи выявляют причину хронических заболеваний.



Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период ковида. Тогда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.



К примеру, в Крыму один из старейших санаториев предлагает более 600 оздоровительных процедур. Что кому показано, определяют терапевты на месте.



«На западе Крыма самая популярная процедура – пелоидотерапия. Это лечение грязью. Человека полностью обмазывают ей, оборачивают в теплое одеяло, вот как это выглядит. При этом грязь разогревают до 42 градусов. На одну процедуру уходит около 40 кг грязи», – рассказывает корреспондент РЕН ТВ Мери Бадунц.

«Мы уже готовы к старту новой программы по реабилитации женщин, перенесших мастэктомию. Это очень актуально на сегодняшний момент. Учреждений, которые предлагают подобные программы, в Крыму просто нет», – говорит главный врач Кирилл Куляев.