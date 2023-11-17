«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум». 

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»
Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
«Экспонариум - это интерактивная площадка с возможностью познакомиться с Подмосковьем в игровом формате и в тоже время в формате познавательной экскурсии. То есть многообразию нет границ. Этот детский центр, это часть музея Новый Иерусалим, который рассказывает и об истории, и об искусстве, и об Истре. Историко-художественные коллекции богаты различными материалами. Все это отлично вписывается в пространство педагогики», - рассказала Варвара Кордочкина заведующая отделом музейной педагогики музея Новый Иерусалим.
Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
Занятие «Без меня народ неполный» , посвящено семейным ценностям и традициям. Дети вместе с родителями познакомятся с такой наукой, как генеалогия.
«Эта программа поднимает темы семейных ценностей. Например, там говорят о таком важном аспекте, как имя ребенка, можно узнать об его истории и значении. Дети могут поиграть в соединяющие семьи игры и в тоже время сделать небольшой коллаж "Моя семья", который останется на память», - отметила Варвара.
Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
На познавательном занятии «Петр I. Солдатские сказки. Читаем и рисуем» юные участники вместе с педагогом познакомятся с русским солдатом времен Петра I, почитают солдатские сказки и создадут своего героя. А Образовательная программа «История одной царской семьи» расскажет о трогательных страницах жизни детей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.
Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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