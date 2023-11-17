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«Неделя истории» пройдет в детском центре «Экспонариум»

17 ноября 2023, 16:32
Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Фото: официальный сайт музея «Новый Иерусалим»

Специально к ноябрьским школьным каникулам с 21 по 24 ноября педагоги детского центра «Экспонариум» подготовили интерактивные познавательные программы по истории.
С 21 по 24 ноября в детском центре музея можно будет узнать интересные исторические факты о нашем государстве, Ново-Иерусалимском монастыре, семейных традициях. Все программы разработаны с учетом возрастных особенностей детей, поэтому станут для ребят по-настоящему увлекательным путешествием в мир искусства и науки.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

«Экспонариум - это интерактивная площадка с возможностью познакомиться с Подмосковьем в игровом формате и в тоже время в формате познавательной экскурсии. То есть многообразию нет границ. Этот детский центр, это часть музея Новый Иерусалим, который рассказывает и об истории, и об искусстве, и об Истре. Историко-художественные коллекции богаты различными материалами. Все это отлично вписывается в пространство педагогики», - рассказала Варвара Кордочкина заведующая отделом музейной педагогики музея Новый Иерусалим.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

Занятие «Без меня народ неполный» , посвящено семейным ценностям и традициям. Дети вместе с родителями познакомятся с такой наукой, как генеалогия.
«Эта программа поднимает темы семейных ценностей. Например, там говорят о таком важном аспекте, как имя ребенка, можно узнать об его истории и значении. Дети могут поиграть в соединяющие семьи игры и в тоже время сделать небольшой коллаж "Моя семья", который останется на память», - отметила Варвара.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

На познавательном занятии «Петр I. Солдатские сказки. Читаем и рисуем» юные участники вместе с педагогом познакомятся с русским солдатом времен Петра I, почитают солдатские сказки и создадут своего героя. А Образовательная программа «История одной царской семьи» расскажет о трогательных страницах жизни детей императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Фото: официальная страница «ВК» детского центра «Экспонариум»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
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#выставка
#история
#семья
#новый иерусалим
#музеи
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В Музее-резиденции «Арткоммуналка» состоится открытие-презентация проекта WORK
17 ноября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

18 ноября в Музее-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне состоится открытие-презентация проекта WORK красноярского художника Danil Danot.
Проект будет реализован в форме инсталляционного перформанса в ноябре-декабре 2023 года. Инсталляция представляет собой мастерскую Данила и реконструирует его комнату в общежитии, а перформанс воплощается в ежеминутной фиксации производства искусства, стресса и прокрастинации художника. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Проект многосоставной. Тут и живопись на холстах, и графика, и инсталляции, а теперь ещё и видео-арт. С содержательной точки зрения проект весьма разносторонний. В общем, выставка о работе, мыслях и переживаниях связанные с ней. О противоречиях между культом успеха, самосовершенствования и трудоголизмом с одной стороны и желанием прожить счастливую жизнь», - поделился Danil Danot.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

По словам Даниила, в его проекте есть размышления о бессмысленном труде, недооценённости процесса и концентрации на результате, сопоставление перфекционизма с прокрастинацией.

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Ещё важный аспект выставки - это процессуальность. Чтобы подчеркнуть, что работа это не только результат, но и процесс я создаю новые работы во время действия экспозиции. Зритель же, придя на выставку, может не ограничиваться просмотром выставки и наблюдением за работающим художником, а так же может взаимодействовать с инсталляциями», - отметил художник. 

Самоанализ художника воплотится в публичной дискуссии с профессиональным психологом 25 ноября в Арткоммуналке, что дополняет необычную откровенность этого эмоционально-философскоого высказывания.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора. 
#подмосковье
#выставка
#музеи
#проект
#художник
#коломна
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Политолог Савельев: Желающих отдыхать в Египте будет всё меньше
17 ноября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Diy13

Политолог Григорий Савельев заявил, что число туристов, желающих отдохнуть в Египте, на фоне событий в секторе Газа и наплыва беженцев оттуда будет снижаться.
«Нет никаких оснований считать, что война в Газе в ближайшие месяцы завершится. Напротив, конфликт скорее будет нарастать, и Египет станет главным убежищем палестинских беженцев. И желающих там отдохнуть станет меньше», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.

В этой связи, возможно, отельеры страны будут делать большие скидки на отдых в Египте для привлечения туристов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире «Радио 1» рассказала, что в этом году турагентства фиксируют высокие показатели по продажам на новогодние праздники, чем в 2022. Самым популярным направлением среди россиян стал Краснодарский край, — там почти не осталось бюджетных и комфортных предложений.

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#отдых
#страны
#регион
#египет
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20 россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин
17 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/skyNext

С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес сняли 20 россиян.
С рейса Emirates из Дубая в Буэнос-Айрес, не объясняя причин, сняли 20 россиян, пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».
Причиной могло быть введение аргентинскими властями дополнительного контроля из-за наплыва россиянок, которые хотят рожать в латиноамериканской стране.

«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», —рассказали Telegram-каналу в авиакомпании.
Также сообщалось, что 17 ноября двое россиян не улетели из Дубая в Рио-де-Жанейро. В посольстве Бразилии в Москве не знают деталей ситуации.

Российских туристов сняла с рейса и авиакомпания Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест на борту. Перевозчик заявил, что самолет пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров не получилось разместить.

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#аргентина
#самолет
#туристы
#россияне
#новости
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Музеи Подмосковья ждут школьников во время предстоящих осенних каникул
17 ноября 2023, 13:06

Фото: медиаархив Московской области

Министерство образования Московской области опубликовало официальные сроки школьных каникул на предстоящий учебный год.
Каникулы разбили на 4 периода. II осенние каникулы начнутся 20 ноября и продлятся до 26 ноября. Музеи Московской области подготовили насыщенную программу для школьников.

Фото: медиаархив Московской области

«Дети в период каникул находятся под пристальным наблюдением музейных сотрудников, чему мы очень рады. Мы можем предложить им много интересного. Помимо наших традиционных экскурсий по главному усадебному дому, мы уже сейчас готовимся к новому году и рождеству. Наша программа рассчитана не только для школьников, но и для взрослых, с которыми они приезжают к нам », - отметила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.

Фото: медиаархив Московской области
 
В предпраздничные дни усадьба Мураново предлагает с 11 ноября по 14 января посетить серию мастер-классов Мурановские ёлочные игрушки, коллекция 2023/2024 – «Сказки Пушкина». После мастер-классов можно забрать домой не только одного из героев сказок и произведений Александра Сергеевича, но и прекрасное настроение.

«Игрушки мы будем выполнять в различных техниках от разных мастеров. Мы уже не первый год мы работаем с не только локальными мастерами, но и из Санкт-Петербурга. Всем интересно, и взрослым и детям, погрузиться в атмосферу 19 века и создать уникальное украшение для себя или в подарок», - рассказала Анна.
 
Фото: медиаархив Московской области

Так, музей-заповедник А.П. Чехова приглашает на новогоднюю программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов». Это добрая и поучительная история, в которой дети и взрослые не просто встретятся с настоящим новогодним чудом, но сами станут его творцами.
Начнется праздник спектаклем Мелиховского театра – трогательной волшебной историей о самых важных вещах: о том, как важно беречь время и не терять его понапрасну, ведь потерять время легко, а повернуть его вспять можно только в сказке.
 
«Музейная сфера очень продвинулась в последнее время. Дети сейчас хотят не только смотреть, но и создавать что-то своими руками. Поэтому мы стараемся быть в тренде и сейчас команда музея очень омолодилась. Мы всегда генерируем новые идеи, чтобы всячески радовать наших посетителей», - дополнила руководитель отдела маркетинга музея-заповедника «Усадьба "Мураново"» Анна Стратанович.

Фото: медиаархив Московской области

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора. 

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Музей-заповедник А.С. Пушкина предлагает посетителям окунуться в мир археологии. 
#подмосковье
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#праздник
#игрушки
#каникулы
#мураново
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Один российский регион готовится к наплыву иностранцев
В Приморье подготовились к росту турпотока из Китая, Узбекистана и Казахстана
17 ноября 2023, 11:22

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Власти Приморского края ожидают рост туристического потока из некоторых стран Азии в зимний период.
О готовности к массовому наплыву граждан других стран ТАСС сообщил руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский. С его слов, увеличится поток туристов из Китая, Узбекистана и Казахстана. Зимой туристы приезжают в Приморье, чтобы покататься на лыжах.

«Они могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске. Этой зимой ожидается рост числа туристов»,- рассказывает Арсений Крепский.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.

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Гжельский фарфоровый завод в Раменском создал редкую коллекцию фарфора
17 ноября 2023, 10:30

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Новая линейка завода «Безупречная гжель» отличается изяществом, тонкостью, прозрачностью и белизной фарфора.
Кроме того, такой материал подходит для более сложной росписи, так как на нем краски выглядят ярче. При этом изделия по-прежнему остаются прочными и устойчивыми к сколам. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Фото: медиаархив Московской области

«Фарфоровое производство – очень капризное. Это не пластик, где ты можешь задать одни и те параметры и по ним работать. С фарфором так не работает, он как ребенок, над ним надо бесконечно работать, что-то улучшать, менять, печь подстраивать. Это работа постоянная, каждодневная», - рассказала Анастасия Праведнова PR-директор АО «Гжельский фарфоровый завод». 

Фото: медиаархив Московской области

Долгие годы завод производил изделия из твердого фарфора. Посуда из него была прочная и выдерживала многолетнюю эксплуатацию, но при этом была тяжелой и толстостенной. Сегодня от покупателей поступает запрос на более легкий и белый фарфор, а также на цветную роспись с золочением. Это и было учтено при создании новой коллекции.

«Мы давно уже занимались разработками в этой области, мы очень хотели сделать тонкий фарфор. Традиционный фарфор, он плотный, твёрдый и не повержен сколу. Но другой вопрос, что он не прозрачный. И мы думали, как повторить успех гжели, когда тонкий фарфор все-таки создавали и поставляли к императорскому двору. Мы посмотрели на то время, и подумали, если получилось тогда, то почему не получится сейчас», - поделилась Анастасия.

Фото: медиаархив Московской области

Кроме того, более легкий и белый фарфор подойдет для разных видов росписи – на таком фоне краски смотрятся ярче, что позволяет создавать изделия как в классическом бело-синем варианте, так и с цветной росписью и золотыми орнаментами.

«Мы справились с задачей всего за год, создали новую рецептуру, расшили поставщиков, и сделали совершенно новый для гжели по техническим характеристикам, по белизне и тонкости фарфор, который в ближайшее время появится в нашем магазине», - отметила Анастасия Праведнова.

Фото: медиаархив Московской области

Производитель надеется, что новая линейка станет популярной – она отвечает потребительским запросам с точки зрения тонкости и изящества и в то же время остается неприхотливой в каждодневном уходе. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#подмосковье
#работа
#завод
#производство
#гжель
#раменский район
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В Подмосковье 37,5 тысяч школьников совершили турпоездки по соцсертификатам
16 ноября 2023, 16:09

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

С начала года туристические поездки по соцсертификатам совершили 37,5 тысяч подмосковных школьников. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»в  2023 году 37,5 тысяч учеников 5 — 9 классов Подмосковья совершили туристические поезди по региону.

Самыми популярным местом  при выборе туристических маршрутов у школьников стала Третьяковская галерея - ее посетили 16,5 тысяч учащихся.

Кроме этого, школьники часто выбирали Сергиев Посад  с посещением Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Истру с посещением музеев военной истории округа, городской округ Коломну с экскурсией по Коломенскому кремлю и Серпухов с визитом Серпуховского историко-художественного музея и Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

Стоит отметить, что в 2022 году Подмосковье заняло первое место среди регионов России по количеству учащихся, которые приняли участие в проекте школьного образовательного туризма. 

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#подмосковье
#туризм
#сергиев посад
#серпухов
#мелихово
#школьники
#третьяковская галерея
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В АТОР назвали самые популярные направления на новогодние праздники в России
16 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/phive2015

Россияне забронировали и оплатили порядка 60% туров на новогодние праздники. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
В этом году турагентства фиксируют высокие показатели по продажам на новогодние праздники, чем в 2022. Самым популярным направлением среди россиян стал Краснодарский край, — там почти не осталось бюджетных и комфортных предложений. 
«Краснодарский край – рекордсмен и летом, и зимой. Москва и Санкт-Петербург также вошли в пятерку лидеров, н я бы хотела отметить ещё Карелию и Кавказские минеральные воды, — эти регионы вошли в десятку, а у некоторых туроператоров эти регионы даже в пятёрке самых продаваемых», — сказала Майя Ломидзе.
В АТОР подчеркнули, что высокий спрос на туры в новогодние праздники наблюдается даже после повышения цен на 15-20%. Ранее «Радио 1» рассказывало, во сколько россиянам обойдётся отдых в январе.

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#спрос
#регионы
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Музей-заповедник А.С. Пушкина предлагает посетителям окунуться в мир археологии
15 ноября 2023, 17:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина открылась выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой», подготовленная совместно с Воронежским областным краеведческим музеем. Об этом сообщает пресс-служба Министерстве культуры и туризма Московской области.
На выставке представлены более 100 предметов материальной культуры XV –начала XX веков. Кресты-энколпеоны ХV – XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века, найденные при раскопках в Больших Вяземах и на близлежащей территории, перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности Бориса Годунова (владельца Вязем), его гостях – иноземных послах, а также о тех, кто бывал здесь в Смутные времена.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 

«Название, это предметы, которые больше всего используются в археологических раскопках. Сейчас идет интенсивное строительство, города развиваются и многие памятники культуры страдают из-за этого. И вот выставка призвана показать значение археологии, почему это важно и нужно, в чем ее суть. К сожалению большинство наших посетителей не представляют даже что это. Выставка рассказывает, как работает археолог, чем он пользуется, что он делает потом, после раскопок», - рассказал Владимир Сизов заместитель директора по научной работе Историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина 

Также посетителей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя настоящими археологами – познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.

«И после выставки мы предлагаем сыграть в интересную игру, собрать археолога в поход и попробовать поработать с культурным слоем. Ипользуются коробки заполненные песком в которых закопаны разные предметы, например из керамики, после посещения выставки посетители с удовольствием находят их», - отметил Владимир Сизов.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника А.С. Пушкина 

Выставка продлится до 15 декабря. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 

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