Немецкий велотурист Мэр посетил Петербург

Фото: istockphoto.com/Milos Bjelica
Немецкий велотурист Альфред Мэр прибыл в Санкт-Петербург, где он планирует пробыть два дня.
Велопутешественник отметил, что Россия приятно удивила его.
Он отметил, что планирует преодолеть 6 тыс. км по нашей стране с миссией мира. После путешественник отправится в Москву, потом по Золотому кольцу, и в финале – в Казань. Изначально маршрут был разработан в Германии большой компанией, однако в период пандемии поездка несколько раз переносилась. В итоге Мэр отправился в Россию один.
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«Я не интересуюсь политикой, а в Россию попасть хотел уже давно, потому что меня привлекает русская культура и я давно хотел познакомиться с русскими людьми. Уже строю планы на следующий визит, потому что два дня в Петербурге – это, конечно, мало», – приводит «Петербургский дневник» слова Мэра.
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Мелисса Тимофеева