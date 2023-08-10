Несколько пляжей на Пхукете залило нефтью

Фото: istockphoto/Panagiotis Maravelis
Туристов, которые отдыхают на популярном тайском острове Пхукет, предупредили об экологической опасности.
The Thaiger пишет, что пляжи курорта Азии, которые находятся вдоль береговой линии национального парка Сиринат, в их числе Най-Янг, Май-Кхао, Най-Тон и Лаян, залиты нефтью.
Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили не посещать данные места.
Королевский военно-морской флот Таиланда на вертолёте проинспектировал обстановку: искал нефть на поверхности воды, но ничего не обнаружил.
Лабораторные тесты выявят тип судна, причастное к разливу нефти. По закону, который регулирует судоходство в таиландских водах, виновные в загрязнении окружающей среды будут приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет или штрафу в размере до 10 тысяч тайских бат (примерно 28 тысяч рублей).
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Местные жители и представители парка ликвидируют нефтяные пятна и собирают смоляные шарики на прибрежной территории. Туристов попросили не посещать данные места.
Лабораторные тесты выявят тип судна, причастное к разливу нефти. По закону, который регулирует судоходство в таиландских водах, виновные в загрязнении окружающей среды будут приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет или штрафу в размере до 10 тысяч тайских бат (примерно 28 тысяч рублей).
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Мария Фирсова