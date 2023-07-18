«Ночной экспресс» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом

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Ежедневно с 24 июля будет курсировать новый поезд «Ночной экспресс» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» и обратно. Об этом сообщила «Государственная транспортная лизинговая компания».
Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля этого года в 01:05. В его составе будет тринадцать вагонов, два из которых принадлежат категории «СВ», десять вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов будет происходить из Москвы и Санкт-Петербурга — с Ленинградского и Московского вокзалов соответственно.
Отмечается, что «Ночной экспресс» — это современный ночной поезд. Его вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе.
В компании уточнили, что основной элемент дизайна —яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер экспресса выполнен в светлых тонах.
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Отмечается, что «Ночной экспресс» — это современный ночной поезд. Его вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе.
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Екатерина Коршунова