Около 100 российских детей выселили из турецкого отеля из-за трудностей с оплатой

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Персонал турецкого отеля выставил на улицу около сотни детей из России. Как выяснилось, компания «Колибри», занимающаяся организацией детского отдыха за границей, не смогла вовремя перевести деньги за проживание школьников в отеле.
Но и здесь долго прожить не удалось. Через два дня на дверях номеров появились записки с требованием покинуть отель 5 августа. Организатор поездки не продлил проживание. Достаточного количества наличных и обратных билетов у детей нет. Родители обратились в российское консульство, где им предложили идти в полицию. Ситуацию взял под свой контроль Роспотребнадзор. Специалисты ведомства рекомендуют родителям в ее региональные органы для составления претензий в адрес туроператора.
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