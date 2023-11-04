Около 100 российских туристов застряли на таможне КНР

Фото: IStock/Oleksii Liskonih
Возвращения в Благовещенск ждут более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ.
Люди застряли на таможне из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур, информирует минэкономразвития Приамурья.
Проблему решают правительство Амурской области и китайские власти в Хэйхэ. Граждан России просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Перевозкой людей сегодня занимается одно судно на воздушной подушке. Ещё одно судно после ремонтных работ выведут на линию завтра, 5 ноября.
Туристам рекомендовано оставаться в контакте со своими туроператорами, которые в случае необходимости обязаны разместить их в гостинице Хэйхэ. Телефонная линия справочной службы «Пассажирского порта Амурассо» по Благовещенску перегружена, поступает внушительное количество звонков.
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«В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой», - сказано в сообщении.
Туристам рекомендовано оставаться в контакте со своими туроператорами, которые в случае необходимости обязаны разместить их в гостинице Хэйхэ. Телефонная линия справочной службы «Пассажирского порта Амурассо» по Благовещенску перегружена, поступает внушительное количество звонков.
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Мария Фирсова