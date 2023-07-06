Опрос: Половина россиян не будут брать отпуск этим летом

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Исследование аналитиков показало, что половина россиян не намерены брать отпуск этим летом.
Причиной тому стали следующие факторы: работа (31%), финансовые возможности (24%), запланированный отпуск в другой сезон (21%).
Из тех, кто всё-таки планирует отдохнуть этим летом, 42% респондентов намерены отдохнуть заграницей, 29% предпочли российские курорты.
Как передаёт Газета.ру, 47% опрошенных отметили, что путешествуют раз в год и реже, четверть участников опроса отправляются в поездки раз в полгода, каждый десятый — раз в полгода, а 9% — раз в месяц.
В 2023 году большая часть россиян (41,8%) назвали отечественные курорты идеальным отдыхом. Поездку за границу выбрали вдвое меньше граждан России. На втором месте у участников опроса оказался отпуск за городом или на даче. Такой формат отдыха пришелся по вкусу 41% респондентов. 24,9% предпочли остаться дома, а 24% — отправиться в экскурсионную поездку по городам России. Активный отдых и походы выбрали 16,5% россиян.
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Из тех, кто всё-таки планирует отдохнуть этим летом, 42% респондентов намерены отдохнуть заграницей, 29% предпочли российские курорты.
В 2023 году большая часть россиян (41,8%) назвали отечественные курорты идеальным отдыхом. Поездку за границу выбрали вдвое меньше граждан России. На втором месте у участников опроса оказался отпуск за городом или на даче. Такой формат отдыха пришелся по вкусу 41% респондентов. 24,9% предпочли остаться дома, а 24% — отправиться в экскурсионную поездку по городам России. Активный отдых и походы выбрали 16,5% россиян.
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Мелисса Тимофеева