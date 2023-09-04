Отдых за границей зимой станет дороже на 10–30%

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Цены на туры зимой вырастут на 10–30% в сравнении с 2022 годом.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на крупных туроператоров. Путёвки начнут дорожать уже в октябре-ноябре. Речь идёт о направлениях, которые пользуются популярностью: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба.
Причины подорожания кроются в курсе валют, повышении цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда на острове Пхукет уже анонсировали рост цен на отдых в этом сезоне на 25% выше.
Так неделя отдыха в Таиланде на двоих (полный пансион в четырехзвёздочном отеле) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ цены будут начинаться от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей.
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Причины подорожания кроются в курсе валют, повышении цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда на острове Пхукет уже анонсировали рост цен на отдых в этом сезоне на 25% выше.
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Мария Фирсова