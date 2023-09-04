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Отдых за границей зимой станет дороже на 10–30%

04 сентября 2023, 04:48
Фото: iStock/grinvalds

Фото: iStock/grinvalds

Цены на туры зимой вырастут на 10–30% в сравнении с 2022 годом.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на крупных туроператоров. Путёвки начнут дорожать уже в октябре-ноябре. Речь идёт о направлениях, которые пользуются популярностью: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба.

Причины подорожания кроются в курсе валют, повышении цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда на острове Пхукет уже анонсировали рост цен на отдых в этом сезоне на 25% выше.


Так неделя отдыха в Таиланде на двоих (полный пансион в четырехзвёздочном отеле) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ цены будут начинаться от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей.

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#отдых
#туризм
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В Пестовском парке Балашихи состоялся гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»
03 сентября 2023, 20:00

Фото: Радио 1

2 сентября в Балашихе прошел завершающий этап областного фестиваля под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсная программа состояла из двух частей. Участие принимали 37 танцевальных команд из 35 городских округов.

Фото: Радио 1

«Мы приехали на фестиваль, чтобы побороться за первое место. Мы привезли для зрителей флэшмоб и хорошее настроение. В полуфинале нам было сложно, но у нас очень хороший собранный коллектив, поэтому мы без особого труда пробились и попали на сегодняшний финал. Парк, в котором проводится мероприятие, просто чудесный. Он большой, красивый, сцена очень масштабная, что будет давать преимущество выступающим и зрителям», - поделились Анастасия из команды «Art of Black» из города Кашира.

Фото: Радио 1

Победу в первом областном фестивале «Город танцует в парках» одержала команда из Серпухова «Marvel Crew».

«Готовились мы очень плотно к этому дню. В связи с тем, что у нас два человека не смогли поехать, мы вчера немного исправили нашу программу. Но несмотря на это, ребята готовы и уверены в себе и в своих силах», - рассказал тренер команды из Серпухова «Marvel Crew» Евгений.  
На сцене также выступили профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие. 

Фото: Радио 1

«Интересно было смотреть на выступления коллективов из разных город Подмосковья. Ребята молотые, заряженные, талантливые, поэтому и фестиваль получился очень энергичным и веселым», - отметил гость фестиваля Дмитрий.
 
Помимо професииональных танцоров, своими песнями зрителей порадовали участники шоу «Песни на ТНТ» - Amchi и Ternovoy
 
«Я впервые выступал на данном фестивале, и был в шоке от сцены, которую смогли построить в обычном парке. Все масштабно и видно, что это финал, много людей пришло на концерт. Очень круто, что уделяют внимание танцам, много молодых ребят и это радует», - рассказал Ternovoy. 
 Фото: ​Радио 1

Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля «Город танцует в парках» является заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. 

Фестиваль организован в рамках реализации специальных областных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды Губернатора и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#танцы
#туризм
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Туристка из России съездила в Новую Зеландию и назвала местную еду «шлаком»
03 сентября 2023, 18:13

Фото: istockphoto/rez-art

Блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак».
Российская тревел-блогерша Марина Ершова удивилась качеству еды в Новой Зеландии. По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.
 
«Фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества», — прокомментировала блогерша.
Со слов путешественницы, жители Новой Зеландии привыкли есть на завтрак круассаны, булочки и пончики с очень жирными начинками. А запивают всё это кофе с сахаром. На обед предпочитают жареную картошку, рыбу в кляре, бургеры и салаты с жирной заправкой. После рабочего дня новозеландцы зачастую отправляются в кафе быстрого питания.
 
«Возможно, это привычка экономить время, поэтому быстрое питание становится ужином для целых семей. Люди любят фастфуд и едят такое больше, чем несколько раз в день!», — отметила Марина Ершова.
Ранее австралийка жаловалась на запах людей, который вызывает тошноту, на побережье Амальфи. Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».

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#еда
#туризм
#туристы
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Туристка описала поездку на итальянский курорт фразой «тошнит от запаха людей»
03 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto/eternalcreative

Австралийка жаловалась на запах людей, который вызывает тошноту, на побережье Амальфи.
Австралийка отправилась отдыхать на побережье Амальфи (Италия), но её возмутил тошнотворный запах людей. О своих впечатлениях она рассказала в TikTok, пишет Daily Mail.

Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».
 
«Я думаю, что люди там в целом не знают, что такое дезодорант. Если вас не затошнит от автобусов, вас будет тошнить от запаха людей», — сказала австралийка.
 Не порадовала Хайфилд и местная еда, которую она нарекла «средней» и дорогой.
 
«В некоторых местах за тарелку макарон берут 36 евро. Это чертова мука и вода!», —высказалась Изабелла Хайфилд.
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#италия
#туризм
#туристы
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Под Можайском пройдёт исторический фестиваль «День Бородина»
01 сентября 2023, 19:47

Фото: администрации Можайского г. о.

В предстоящие выходные на историческом поле в Можайском городском округе состоится международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об этом сообщается на сайте «Можайск. Новая жизнь».
Мероприятие пройдёт на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в деревне Бородино Можайского округа. В биваках русской и французской армий будут работать интерактивные площадки. На площадках у Батареи Раевского раскинется историческая улица «1812: в походе и в обиходе».
 
2 сентября на модном дефиле «Красота минувших эпох» можно будет полюбоваться шедеврами ампирной моды эпохи Наполеоновских войн. Позже пройдут манёвры военно-исторических клубов эпохи Отечественной войны 1812 года.
 
3 сентября, состоится главное событие фестиваля — военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения. Как и 211 лет назад во время событий Отечественной войны 1812 года, на поле сразятся русская и французская армии.

Фестиваль состоится на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в деревне Бородино.

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#можайск
#бородино
#бородинское поле
#фестиваль
#история
#реконструкция
#московская область
#подмосковье
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Исследование: Россияне с детьми чаще всего отдыхали в Москве и Стамбуле
01 сентября 2023, 18:14

Фото: istockphoto.com/9parusnikov

Исследование OneTwoTrip показало, что большинство россиян с детьми (83,1%) проводили летний отдых в Москве и Стамбуле.
Так, среди российских городов семьи с детьми чаще всего отдыхали в Москве (16,5% отельных заказов), Санкт-Петербурге (14,2%) и Сочи (11,4%). Кроме этих городов лидирующие позиции по этим показателям заняли Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж.

Если рассматривать зарубежные курорты, то российские семьи предпочитали Стамбул (12,1%), Ереван (4,5%) и Минск (4,1%), а также Анталью, Дубай, Тбилиси, Бангкок и Рим.

Как передаёт Газета.ру, чаще всего семьи с детьми отдавали предпочтение объектам размещения без звезд – хостелам и апартаментам. На втором месте по размещению оказались трёхзвёздочные отели.

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#семьи с детьми
#туризм
#город
#лето
#статистика
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Появилась возможность оформлять льготные билеты на аэроэкспрессы онлайн
01 сентября 2023, 13:07

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Potashev

С сегодняшнего дня, 1 сентября, появилась возможность оформлять льготные билеты на поезда «Аэроэкспресс» онлайн.
«Это позволит сэкономить время, затрачиваемое на оформление билетов в кассе, и заранее спланировать поездку – на сайте и в мобильном приложении есть возможность выбрать нужную дату до 90 дней. Сразу можно оформить не более двух льготных билетов. Во время поездки надо иметь при себе паспорт и документы, подтверждающие право на льготу, и предъявить их сотруднику компании при проходе через турникет, если потребуется», – приводит АГН «Москва» пояснение пресс-службы перевозчика.

До этого директор туроператора Ольга Патока заявила, что осенний отдых можно сделать более бюджетным.

«Осенью нет такого большого числа туристов, и отели цены снижают. Если бронировать отпуск осенью или даже зимой сейчас, то можно воспользоваться выгодными условиями раннего бронирования. В зависимости от туроператора, предоплата за тур может составлять от 2 999 рублей. На цену тура может влиять и цена авиабилетов», — приводят «Дни.ру» со ссылкой на URA.ru слова специалиста.

Эксперт добавила, что выгодными странами для осеннего отдыха являются Турция, Египет, ОАЭ.

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#поездки
#транспорт
#туризм
#аэроэкспресс
#отдых
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В Пушкино 16 сентября откроется новое культурное пространство «Театр музыки и шоу III РИМ»
31 августа 2023, 18:55

Фото: Радио 1

Театр «III РИМ» соединяет в себе инновационные сценические технологии. Зрители по достоинству оценят невероятный иммерсивный звук, который позволит ощутить на себе 100% эффект присутствия на сцене.
«Идея появилась после того, как мы поняли, что местные жители Пушкино нуждаются в театре. Есть такая тенденция, что люди устали постоянно ездить в Москву для просмотра театральных постановок. Поэтому есть потребность открывать здесь какие-нибудь пространства с хорошим, качественным контентом. Да, есть местный театр и ДК, но и них не такая плотная репертуарная сетка, если взять любую площадку в Москве. У них нет возможности обеспечить хорошее оборудование и звучание. Мы решили скрестить новые технологии с классическим театром. Если говорить о иммерсивном театре, многие представляют физический контакт с актерами, но это не так. Слово «иммерсивный» означает полное погружение в какую-то реальность через способы восприятия. И вот мы решили технологиями нового поколения создать такой театр», - рассказала руководитель театра Евгения Харада.

Фото: Радио 1
 
III РИМ станет пространством с широким репертуаром развлечений под любой запрос, возраст и вкус: от завзятых театралов до убежденных киноманов, от любителей вечеринок до ценителей модной музыки, от знатоков Stand Up до малышей, пришедших на первое в своей жизни живое шоу. Торжественное открытие площадки состоится 16 сентября. В этот день на сцене РИМ пройдет концерт эстрадного певца Владимира Преснякова.

Фото: Радио 1
 
«Зрителя ждет масса интересных спектаклей, и классических, и современных. Нам обещают просто невероятный звук, площадка новая, современная, с хороших светом, по самым лучшим технологиям», - поделилась актриса театра Полина Сибагатуллина. 
  
III РИМ – это ультрасовременное культурное пространство с необычайным звуковым оборудованием с иммерсивным звуком Spacemap Go от культовых Meyer Sound, которое позволяет ощутить 100% эффект присутствия зрителя на сцене.

Фото: Радио 1

«Очень необычно, за всю мою карьеру, такой сцены у меня еще не было. Я думаю, что это будет очень круто, интересно, во-первых, это новое направление, я сама до конца не понимаю, что будет в конечно итоге, скорее бы сходить на премьеру и посмотреть на эту современную сцену», - отметила актриса театра и кино Мария Берсенева.

Фото: Радио 1
 
Театр откроется на втором этаже ТРЦ «Пушкино Парк», что даст гостям площадки доступ ко всей инфраструктуре торгово-развлекательного центра, где всегда можно воспользоваться бесплатной парковкой, прогуляться по магазинам или перекусить на фудкорте.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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У жителей Подмосковья появится возможность посетить Дом Сурановых в Коломне. 

На фестивале «Славянское подворье» в Подольске ждут более 1,5 тыс участников. 

В Серпухове пройдёт региональный фолк-фестиваль, посвящённых трём Спасам. 

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В ЮАР стая гиен отбила сородича у льва
31 августа 2023, 18:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Стая гиен в ЮАР смогла отбить у льва сородича, которого он поймал.
Портал Latest Sightings сообщает, что во время сафари австралийки Марго и Мэдди Лоу проезжали мимо места, где ранее львы расправились с добычей. К этому времени хищники ушли, а остатки их добычи доедали гиены.
 
Внезапно гиены перестали есть. Появился огромный лев. Гиены бросились в разные стороны, но одну особь хищник поймал.
 
Но стая не стала бросать гиену, а пришла на помощь ей. Гигиены начали кусать льва за задние лапы и спину. Огромный хищник всячески пытался игнорировать их, но потом развернулся и столкнулся с гиенами нос к носу. В это время пойманная особь  освободилась и убежала.

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#животные
#животное
#природа
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Американец случайно поймал огромного метрового окуня и установил новый рекорд
31 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.
KTUU-TV сообщает, что рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.
 
«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.
Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.
 
«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.
Специалисты заявляют, что возраст рыбы, которую выловил рыбак, составляет от 60 до 120 лет. Алеутский морской окунь обитает в Тихом океане от берегов Японии до Берингова моря. Данный вид считается одним из самых долгоживущих животных на земле. Максимальный возраст, который смогли зафиксировать учёные, составляет 205 лет.

Ранее в США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд. Аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.

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#охота
#охотники
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