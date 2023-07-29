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Парень из Иркутска в одиночку переплыл Байкал на сапборде

29 июля 2023, 10:26

Фото:istockphoto/Viktoriya Telminova

Молодой человек из Иркутска за 16 дней в одиночку на сапборде переплыл Байкал, преодолев 682 км.
Baza пишет, что Антон Гаер водил туристические группы в походы, но недавно решил сходить в поход в одиночку. Маршрут выбрал необычный — на сапе, по воде, через Байкал, из Култука до Нижнеангарска.

Путешественник взял с собой палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, еду и другие принадлежности.


В начале пути погода была хорошей, но потом поднялся ветер, начались грозы и волны. Некоторое время пришлось пережидать на суше. В пути Антон отметил свой 35-й день рождения.

Путешествие по Байкалу длилось 16 дней — за это время мужчина преодолел 682,2 км. Следующей целью Антона станет восхождение на Эльбрус.

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#туризм
#путешествие
#туристы
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Туроператоры рассказали, на какое направление российские туристы потратили миллионы
29 июля 2023, 09:39

Фото:istockphoto/SHansche

В июле пятеро россиян заплатили 3,7 млн рублей за двухнедельный отпуск в турецком Бодруме.
Такие данные привели специалисты одного из порталов планирования путешествий, пишет «Московский Комсомолец».
 
При этом дорогой отдых в Турции был в пятизвездочном отеле, но включал только завтраки. За почти 4 млн отдохнули трое взрослых и двое детей.
 
Почти в 2 раза дешевле обошелся другой семье из России отдых в Греции. Двое взрослых и двое детей провели 10 дней отпуска в пятизвездочном отеле в Калифее, где было предусмотрено трёхразовое питание. За отдых семья заплатила 1,5 млн рублей.
 
Среди российских туристических локаций лидирует Москва. В столице компания из четырех туристов жила на полном пансионе около месяца и потратила 898 тысяч рублей.
 
Также россияне потратили в среднем 500 тысяч рублей на пятизвёздочные отели без питания в Адлере и Сочи.

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Советник мэра Антальи Айык рассказал, откажутся ли турецкие отели от системы «всё включено»
29 июля 2023, 08:18

Фото:istockphoto/Olga Demina

Абсолютный отказ от системы «всё включено» (all-inclusive) в турецких отелях маловероятен, но есть вероятность появления вариаций из-за различных требований туристов и роста цен на отдых.
Об этом РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
По его словам, курорты Турции посещают туристы с разными требованиями: некоторые нуждаются в all-inclusive, а есть те, кому достаточно пансиона или даже отеля без завтрака.

Поэтому «всё включено» полностью отменять никто не станет, — заверил Айык, не исключив появления разных вариаций данной системы.
 
В систему all-inclusive будут вносить изменения: появится «базовый вариант», к которому клиент сможет добавлять опции, нужные именно ему, за отдельную плату.

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#турция
#отпуск
#отель
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С 1 августа в России заработает единая электронная виза
28 июля 2023, 23:35

Фото: iStock/Daviles

Единую электронную визу запустят утром 1 августа. Об этом говорится в сообщении консульского департамента МИД РФ.
«Запуск единой электронной визы состоится 1 августа 2023 года в 10:00 по московскому времени», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Осенью 2022 года тогдашняя глава упраздненного ныне Ростуризма Зарина Догузова объявила, что предложит министру иностранных дел России Сергею Лаврову запустить электронную визу для жителей 52 стран. Она уточнила, что в этот список входят все страны Европы.

Президент России Владимир Путин заявлял, что российский МИД не должен руководствоваться принципом взаимности и ограничивать выдачу виз для жителей западных стран.

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#мид
#визы
#россия
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Пущинская обсерватория пригласила понаблюдать за августовским звездопадом
28 июля 2023, 21:05

Фото: Istockphoto / m-gucci

Пущинская радиоастрономическая обсерватория 12 августа проведёт день открытых дверей. Он состоится в рамках фестиваля «Пущинские Персеиды», сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Именно на 12 августа придётся период максимума августовского звездопада.
В программе – обзорные экскурсии к телескопам обсерватории, лекция о том, как устроена Вселенная. Для детей будут работать научные площадки, пройдут мастер-классы. Также гостей ждёт вечерняя культурная программа «Астрономические сумерки».
 
С 21 часа до 24 часов на площадке за зданием обсерватории при ясной погоде состоятся ночные наблюдения звёздного неба и метеоров с телескопами. Они пройдут под руководством любителей астрономии Москвы, Подмосковья и других регионов. 
 
Вход на день открытых дверей будет свободным.
 
Персеиды – это метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя звёздный дождь.

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#пущино
#астрономия
#звездопад
#наукоград
#август
#подмосковье
#московская область
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Подмосковный Минтранс назвал 100 автобусных маршрутов до рыбных мест
28 июля 2023, 20:54

Фото: Минтранс МО

В Минтрансе Подмосковья составили список из примерно 100 автобусных маршрутов, проходящих вблизи популярных мест для рыбалки – рек, озёр, прудов и водохранилищ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Больше всего рыбных маршрутов – в Коломне. Также маршруты проходят вблизи рек Волги, Оки, Нары, Дубны; рядом с Истринским, Клязьминским и Озёрнинским водохранилищами, недалеко от озёр Святое, Сенеж и возле других водоёмов.
 
Найти все маршруты до рыбных мест можно на сайте подмосковного Минтранса.
 
Жителям и гостям области, которые хотят воспользоваться подмосковным транспортом при поездке на рыбалку, что перевозка удочек попадает под общие нормы провоза багажа. 
 
Бесплатно в автобусах можно провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 см. Это могут быть спиннинг или складная удочка вместе с другим рыболовным снаряжением в чехле или пластиковом тубусе.
 
За более крупные предметы придётся заплатить и поместить в багажное отделение. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см. 
 
Водитель может отказать в провозе багажа, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства.

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#маршруты
#рыбалка
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
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В Геленджике и Анапе из-за непогоды закрыты все пляжи
28 июля 2023, 16:27

Фото: iStock/eugenesergeev

В Геленджике на всех 69 пляжах введен запрет на купание из-за штормового предупреждения. Об этом сообщает администрация города.
«В связи с ухудшением погодных условий на всех 69 пляжных территориях Геленджика и округов ввели запрет на купание в море. Об этом свидетельствуют красные и черные флаги на пляжах и предупреждают спасатели», – говорится в сообщении местной администрации.

Кроме того, на пляжах Анапы также запрещено купаться из-за донного течения и шторма. Штормовое предупреждение в Краснодарском крае будет длиться до 29 июля. Ожидаются сильные дожди, град, грозы и шквалистый ветер, также предупреждают об опасности формирования смерчей.

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#курорты
#дожди
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В Пестовском парке открыли перевёрнутый дом
28 июля 2023, 16:03

Фото: Минкульт МО

В Пестовском парке в Балашихе открыли для посетителей перевёрнутый дом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Это второе запатентованное в России музейное пространство такого формата, где первый этаж выполнен без наклона. На потолке первого этажа можно увидеть видео-арт с подвешенными моделями панельных домов и муралами, нарисованными на стенах домов в Железнодорожном. 
 
На втором этаже гости смогут изучить быт людей 1960-х, 1970-х и 1990-х годов в перевёрнутом виде и сделать запоминающиеся фотографии.
 
Дом посвящён участникам фестиваля «Культурный код», которые оформили муралами стены жилых домов. С помощью нейросети из этих рисунков создали единое художественное произведение.
 
Дом-перевёртыш открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Подробности – на сайте и в соцсетях парков Балашихи.

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#минкультуры мо
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#пестовский парк
#дом
#подмосковье
#московская область
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В Таиланде заявили о росте числа российских туристов на 1000%
В Таиланде власти заявили о росте числа туристов из России на 1000%
28 июля 2023, 03:43

Фото: iStock/Three_k

В Таиланде число приехавших из России туристов в первой половине 2023 года приблизилось к 800 тысячам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
По данным таиландских властей, эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 1000%. При этом более половины из 791,574 россиян прибывали в аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация острова заявила, что в 2023 году Россия стала «источником туристов номер один».

Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.

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#россия
#отдых
#туристы
#таиланд
#россияне
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Посетителям «Сырного фестиваля» в Истре предложат российские и белорусские фермерские продукты
27 июля 2023, 17:55

Фото: Минкульт МО

Фермерские продукты из России и Белоруссии смогут продегустировать и приобрести гости «Сырного фестиваля», который пройдёт 4-6 августа в деревне Дубровское в городском округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Более 350 фермеров и ремесленников представят на фестивале свою молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мёд, квас и многое другое. Гости также смогут приобрести сувениры народных художественных промыслов. 
 
Представитель Ленинградской области Богдан Белоногов, семья которого из поколения в поколение собирает грибы уже более полувека, представит на фестивале продукцию своей компании «БелоноговЪ». Это натуральные продукты из дикорастущих ягод и грибов – соленья и варенья. 
 
В креативной арт-кондитерской «Медуница» из Воронежской области изготавливают пряники по авторскому рецепту, шоколадные композиции ручной работы и трюфели на основе сыров и бельгийского шоколада. 
 
Традиции белорусских сыроваров представит компания «Савушкин продукт». На фестиваль она доставит почти тонну сыра – эксклюзивные новинки, а также классические сыры под брендом «Брест-Литовск», рецепты которых привезли на Брестчину еще в XVI веке первые переселенцы из Голландии. 
 
В ассортименте производителя натуральных продуктов «Кума Тыква» – варенья, цукаты, семечки, а также оригинальные напитки: тыквенный чай и кофе, сиропы «Тыквонад» и «Тыквейн».
 
Компания «Царь Берендей» из Костромской области перерабатывает дары леса – грибов и ягоды, готовит из них продукцию по старинным русским рецептам.

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