Парень из Иркутска в одиночку переплыл Байкал на сапборде

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Путешественник взял с собой палатку, спальный мешок, аптечку, горелку, еду и другие принадлежности.
Путешествие по Байкалу длилось 16 дней — за это время мужчина преодолел 682,2 км. Следующей целью Антона станет восхождение на Эльбрус.
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