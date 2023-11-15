Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»

Фото: медиаархив Московской области
Парк «Захарово» в Одинцовском городском округе приглашает всех желающих отпраздновать день рождения Деда Мороза 18 ноября. Для гостей подготовили интересную развлекательную программу.
В России день рождения Деда Мороза принято отмечать 18 ноября – считается, что именно в этот день в вотчину главного зимнего волшебника Великий Устюг приходят холода и стужа.
Фото: медиаархив Московской области
Фото: медиаархив Московской области
Чествовать Деда Мороза в Подмосковье планируют интересными мероприятиями. Так, в парке «Захарово» в поселке Летний Отдых для гостей подготовили театрализованную программу, увлекательные мастер-классы, игры, квесты для детей, анимационные программы с зимними персонажами, детские караоке, а также видеоконференции с Дедом Морозом.
Фото: медиаархив Московской области
Фото: медиаархив Московской области
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет благотворительная акция «Сюрприз к Новому году», где соберут помощь нуждающимся. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: медиаархив Московской области
«Новый год - это сказка, которую мы все ждем, и взролсые и дети. Поэтому начинаем готовится к этому празднику заранее, то есть с празднования дня рождения Деда мороза. Мы в этом году, как и многие дирекции парков будем проводить меропрития в этот день. Отмечая этот праздник, мы начинаем создавать новогоднее настроение уже сейчас. Для это мы разослали анонсы нашей программы, чтобы пригласить как можно больше посетителей», - рассказала Корнева Венера заместитель директора по вопросам организации досуга и развития инфраструктуры МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа».
Фото: медиаархив Московской области
Чествовать Деда Мороза в Подмосковье планируют интересными мероприятиями. Так, в парке «Захарово» в поселке Летний Отдых для гостей подготовили театрализованную программу, увлекательные мастер-классы, игры, квесты для детей, анимационные программы с зимними персонажами, детские караоке, а также видеоконференции с Дедом Морозом.
Фото: медиаархив Московской области
«Наша задача рассказать нашим жителям про Деда Мороза в виде квеста, мастер-классов и анимационной программы с зимними персонажами. Несмотря на еще такую теплую погоду, подготовка идет полным ходом. Монтаж новогодних елок впереди, сейчас мы готовимся к другим праздничным мероприятиям, которые будут проходить в парках. Каждый Новый год не предсказуемый для каждого ребёнка, меняются их желания, которые они пишут Деду Морозу. Мы это замечаем, это зависит от их возраста и хобби, поэтому пытаемся с каждым годом улучшать нашу программу», - отметила Корнева Венера.
Фото: медиаархив Московской области
Кроме того, в рамках мероприятия пройдет благотворительная акция «Сюрприз к Новому году», где соберут помощь нуждающимся. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова