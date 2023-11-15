Радио1
Главная / Новости / Туризм/ Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»

Парк «Захарово» в Одинцове приглашает на «День Рождения Деда Мороза»

15 ноября 2023, 10:49
Фото: медиаархив Московской области

Фото: медиаархив Московской области

Парк «Захарово» в Одинцовском городском округе приглашает всех желающих отпраздновать день рождения Деда Мороза 18 ноября. Для гостей подготовили интересную развлекательную программу.
В России день рождения Деда Мороза принято отмечать 18 ноября – считается, что именно в этот день в вотчину главного зимнего волшебника Великий Устюг приходят холода и стужа.

Фото: медиаархив Московской области


«Новый год - это сказка, которую мы все ждем, и взролсые и дети. Поэтому начинаем готовится к этому празднику заранее, то есть с празднования дня рождения Деда мороза. Мы в этом году, как и многие дирекции парков будем проводить меропрития в этот день. Отмечая этот праздник, мы начинаем создавать новогоднее настроение уже сейчас. Для это мы разослали анонсы нашей программы, чтобы пригласить как можно больше посетителей», - рассказала Корнева Венера заместитель директора по вопросам организации досуга и развития инфраструктуры МБУ «Дирекция парков Одинцовского городского округа».

Фото: медиаархив Московской области

Чествовать Деда Мороза в Подмосковье планируют интересными мероприятиями. Так, в парке «Захарово» в поселке Летний Отдых для гостей подготовили театрализованную программу, увлекательные мастер-классы, игры, квесты для детей, анимационные программы с зимними персонажами, детские караоке, а также видеоконференции с Дедом Морозом.

Фото: медиаархив Московской области

«Наша задача рассказать нашим жителям про Деда Мороза в виде квеста, мастер-классов и анимационной программы с зимними персонажами. Несмотря на еще такую теплую погоду, подготовка идет полным ходом. Монтаж новогодних елок впереди, сейчас мы готовимся к другим праздничным мероприятиям, которые будут проходить в парках. Каждый Новый год не предсказуемый для каждого ребёнка, меняются их желания, которые они пишут Деду Морозу. Мы это замечаем, это зависит от их возраста и хобби, поэтому пытаемся с каждым годом улучшать нашу программу», - отметила Корнева Венера.

Фото: медиаархив Московской области

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет благотворительная акция «Сюрприз к Новому году», где соберут помощь нуждающимся. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также:

В Мытищах прошел концерт «В мире музыкального ансамбля. От барокко до джаза».

100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина.

В Московской области состоится всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк».
#подмосковье
#фестиваль
#праздник
#концерт
#отдых
#новый год
#день рождения
#мероприятия
#дед мороз
Читайте нас в
В АТОР раскрыли, во сколько россиянам обойдётся отдых в новогодние праздники
В АТОР рассказали о ценах на отдых в новогодние праздники
15 ноября 2023, 10:00

Фото: IStock/oatawa

Отдых в новогодние праздники для российских туристов в этом году подорожал на 15-20%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Так, средняя стоимость тура в Краснодарский край на четыре ночи составит около 25 тысяч с проживанием в трёхзвёздочной гостинице на одного человека без дороги. За отдых в Санкт-Петербурге с такими же условиями придётся заплатить минимум 15 тысяч, новогодние праздники в российской столице обойдутся минимум в 18 тысяч рублей.
«В этом году серьёзно подорожал Великий Устюг. Он уже стоит от 40 тысяч рублей, но это вместе с железнодорожным переездом и с ночевкой в поезд. Пока это самое дорогое направление. Но есть и горнолыжный отдых, где только отель будет стоить порядка 45 тысяч рублей и это бюджетные варианты. Если мы берем Розу Хутор или Красную поляну, то стоимость размещения будет выше», — заметила Майя Ломидзе.
Читайте также: 

Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года

Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России

Петрозаводск и Рязань показали наибольший прирост туристов в конце осени
#отдых
#цены
#праздники
#новый год
Читайте нас в
Турецкие отели снизят цены примерно на 30% на лето 2024 года
13 ноября 2023, 19:41

Фото: istockphoto/dim0n

Многие отельеры Турции решили снизить цены в валюте примерно на 30% на летний отдых в 2024 году.
О резком снижении цен размещения рассказал генеральный директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, пишет Интерфакс.

По его словам, среди россиян спрос на отдых в Турции в начале лета 2023 года оказался намного ниже ожидаемого из-за высоких цен. Поэтому в 2024 году многие отельеры решили скорректировать стоимость.

По словам Арзуманова, из-за повышения цен Турция в этом году недосчитается более миллиона туристов. В это число вошли и обеспеченные путешественники, выбравшие более экзотические направления.

Читайте также:

В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»

Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу

Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС
#турция
#туризм
#туристы
#новости
#отпуск
#туристический маршрут
#отдых
Читайте нас в
Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России
Вице-президент АТОР Ромашкин: Лидеры – Краснодарский край, Москва и Петербург
13 ноября 2023, 19:36

Фото: istockphoto.com/Sergei Borodin

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.
«Всех, кто едет в Краснодарский край, можно условно разделить на две почти равные категории. Одна половина отправляется на Красную поляну, наш горнолыжный курорт, где катания начнутся примерно со второй половины декабря. Остальные 50% поедут в прибрежную часть региона, где расселятся по отелям с развитой инфраструктурой, из которых вообще можно не выходить, если вам не повезло с погодой», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Ромашкин.

На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.

А замыкает пятёрку самых популярных регионов для отдыха Великий Устюг.

Читайте также:

Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу

В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»

Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС
 
#курорт
#краснодарский край
#туризм
#россия
#зима
Читайте нас в
В Дагестане планируют создать город-курорт «Каякент»
13 ноября 2023, 18:55

Фото: istockphoto/Pavel Sipachev

В Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина создадут город-курорт «Каякент».
«МК» пишет, что курорт предлагается разделить на три зоны, одна из которых – зона комплексного развития территории по примеру Дербента. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

С его слов, проведена работа по инвентаризации земельных участков береговой полосы Каякентского района. Уже разработано зонирование курорта.

В списке благоприятных природных факторов для создания курорта – более 10 км широкого песчаного пляжа у Каспийского моря, а также комфортный климат. Также на данной территории расположены источники четырех видов лечебной воды и грязи.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель в два раза превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).

Читайте также:

В Сочи зафиксирован двукратный рост потока туристов-иностранцев на «Розу Хутор»

Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС

Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу
#дагестан
#новости
#туризм
#туристический маршрут
#туристы
#владимир путин
#россия
Читайте нас в
Россиянам стало проще и быстрее получить французскую визу
13 ноября 2023, 18:30

Фото: istockphoto/saiko3p

Российским туристам стало проще получить французскую визу после финала летнего сезона отпусков.
TourDom, ссылаясь на директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инну Сотник, пишет, что за последний месяц увеличилось количество свободных слотов, и выбор дат стал больше. 

«Сейчас уже мест больше, чем клиентов», —рассказала Инна Сотник.
В данный момент срок оформления французской визы для россиян сокращён до 3 недель. Кроме Франции российским туристам будет легче получить шенген в Италию, Испанию и Грецию.

Ранее в топ-3 неевропейских стран, куда проще всего получить визу россиянам, попали Мексика, Южная Корея и Индия.

Читайте также:

Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС

В Сочи зафиксирован двукратный рост потока туристов-иностранцев на «Розу Хутор»

Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой
#туристы
#туризм
#новости
#страны
#туристический маршрут
#франция
#париж
#визы
#путешествие
#путешествия
Читайте нас в
В музее-заповеднике «Мураново» подготовили интерактивную рождественскую программу
13 ноября 2023, 17:29

Фото: медиаархив Московской области

«Мураново» приглашает принять участие в интерактивных программах «Рождество в дворянской усадьбе» и «Мурановские сказы».
Программа «Мурановские сказы» для всей семьи, которая позволит взрослым и детям погрузиться в атмосферу XIX века, познакомиться с рождественскими традициями того времени и семейными преданиями.

Фото: медиаархив Московской области 

«Не зря в этой программе возрастной ценз очень разный, потому что мы ежегодно на протяжении многих лет, работая с зимними программами сталкивались с одной и той же ситуацией - к нам на детские программы приходили взрослые. Это означает, что они тоже хотят погрузиться в сказку и не просто сходить на мероприятие, а оказаться внутри этого сказочного мира и прочувствовать атмосферу. Дом у нас все-таки не обычный, такая некая машина времени», - рассказала Анна Стратанович заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью.

Фото: медиаархив Московской области 

Родителям предстоит путешествие по парадным залам главного усадебного дома, где их встретят Хозяин  и Хозяйка дома. Няня проведет детей в семейные покои второго этажа, их ждут семейные истории, игры в духе времени. 

«Нам было сложно работать с разной аудиторией, приходилось ориентироваться на один возраст. Поэтому программа разделена на две части, детская программа на втором этаже, а в взрослые на первом. Это позволит подготовить программу для каждого», - отметила Анна Стратанович.  
 
Фото: медиаархив Московской области 

В конце программы всех её участников ждёт радостная встреча-сюрприз двух групп в парадной гостиной усадебного дома. Волшебство рождественской ёлки -  шарады, гадания, приятные сюрпризы - подарят радость и взрослым и детям.

 «Сейчас не сезон, наша основная история проходит летом. Но здесь, в зимнее время тоже прекрасно. Появляется такое ощущение, что ты попадаешь в мир грез, все заснеженное, природа не стабильная, динамичная, каждый день можно что-то новое для себя подчеркнуть», - дополнила Анна. 

Фото: медиаархив Московской области 

В ходе программы «Рождество в дворянской усадьбе» вы окажетесь в живой атмосфере Рождественских праздников, узнаете о семейных традициях встречи Рождества в дворянских семьях и о первых традициях празднования Нового года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

Читайте также: 

В Мураново началась серия мастер-классов «Мурановская елочная игрушка». 

В Серпухове пройдет областной конкурс классического танца. 

100 экспонатов представлено на археологической выставке в музее-заповеднике А.С. Пушкина. 
 
#подмосковье
#природа
#дом
#путешествие
#рождество
#семьи
#мураново
#программа
#зима в подмосковье
Читайте нас в
Стали известны самые пострадавшие от отсутствия российских туристов страны ЕС
Эстония и Латвия пострадали от отсутствия российских туристов
13 ноября 2023, 17:10

Фото: istockphoto/Wirestock

65% европейских стран так и не восстановили свой въездной туризм до показателей допандемийного периода.
Об этом сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (КТС).

Выяснилось, что сложнее всего показатели восстанавливаются в странах Восточной Европы, граничащих с Россией и Украиной. Они являются наиболее зависящими от отечественных туристов. Самыми пострадавшими государствами стали Эстония (на 27% принимает меньше туристов), Латвия (на 30%), далее следует Литва (на 33%).

Страны Балтии прекратили выдачу туристических виз россиянам, а также запретили въезд через наземные границы с целью туризма.

Ранее сообщалось, что сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов. Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС.

В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).

Читайте также:

В Сочи зафиксирован двукратный рост потока туристов-иностранцев на «Розу Хутор»

Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой

Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок
#туристы
#туризм
#новости
#эстония
#латвия
#политика
#россия
#мир
#россияне
Читайте нас в
В Мураново началась серия мастер-классов «Мурановская елочная игрушка»
13 ноября 2023, 16:17

Фото: медиаархив Московской области

Рождественские мастер-классы от постоянных партнеров музея на тему «сказки Пушкина» проходят в музее-заповеднике «Мураново» с 11 ноября по 14 января.
«Мы решили взять тему Пушкина, потому что в следующем году празднуется юбилей поэта, и мы не могли это не отразить в нашей усадьбе. Это наше все, солнце поэзии, а мы все-таки литературный музей в том числе, поэтому мы решили обратиться к теме сказок Пушкина. К тому же для детей эта тема тоже актуальна», - рассказала Анна Стратанович заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью.
Фото: официальная страница «ВК» музея -заповедника «Мураново» 

В предпраздничные дни усадьба предлагает вам вспомнить прекрасные традиции, погрузиться в атмосферу XIX века и создать уникальное украшение своими руками.
 
«Наша идея заключается в том, чтобы собрать коробочку, то есть человек может приезжать к нам каждые выходные и попадать на серию мастер-классов, таким образом посещая разные мастер-классы в разных техниках. Таким образом у человека за определённое время, пока идет эта программа, собирается целая коробочка с игрушками, которыми он может украсить свою елку или подарить кому-нибудь в подарок», - отметила Анна. 
 
Фото: медиаархив Московской области 

Под руководством опытных мастеров вы сможете создать новогоднюю игрушку из разным материалов, поработать во множестве техник и забрать домой не только новогоднее украшение, но и прекрасное настроение.

Фото: медиаархив Московской области 
«Мастер-классы проводят наши приглашенные партнеры, с которыми мы очень давно уже работаем в рамках программы «Выходные в Муранове». Это прежде всего местное сообщество, потому что мы в определенный момент стали ориентироваться на сотрудничество именно с ними, оказалось оно очень богатое и любит нашу землю. Но есть и мастера с других городов, которые приезжают к нам неизменно», - подчеркнула Анна. 
 
Фото: медиаархив Московской области 

Актуальное расписание мастер-классов и стоимость можно узнать на сайте музея или в таплинк. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

Читайте также: 

Жителей и гостей Егорьевска приглашают на экскурсионный маршрут «Егорьевские гуляния». 

Библиотеки приглашаются к участию в арт-фестивале памяти В.С. Высоцкого. 

Московский областной театр кукол представляет спектакль «Бери-Баар. Сын золотой звезды». 
#подмосковье
#музей
#усадьба
#выходные
#мероприятия
#программа
#новый год
#зима в подмосковье
Читайте нас в
В Сочи зафиксирован двукратный рост потока туристов-иностранцев на «Розу Хутор»
13 ноября 2023, 14:45

Фото: istockphoto/ABGlavin

Сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов.
Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.). 

«Количество иностранных туристов на «Розе Хутор» за этот период превысило 2,8 тыс., что в два раза выше значений летнего сезона 2022 года», - сказано в сообщении.
В период высокого сезона на курорт приехали туристы из 62 стран: 45% иностранцев приходится на страны СНГ, ещё 43% из государств Персидского залива, 7% - гости из европейских стран и 3% - из Китая.

В период высокого сезона на курорте прошло более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных, а также образовательных мероприятий. 

Зимний сезон на курорте стартует 1 декабря. Открытие горнолыжных трасс для катания планируется на 22 декабря.

Читайте также:

Туристка из России описала путешествие в Индию одной фразой

Российская блогерша рассказала, чем американки отличаются от россиянок

Финский курорт стал банкротом из-за отсутствия туристов из России
#сочи
#курорт
#курорты
#новости
#туристы
#туристический маршрут
Читайте нас в
Достижения.рф