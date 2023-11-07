Перечислены лучшие российские города для путешествий в ноябре

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Эксперты сервиса tutu заявили, что самыми лучшими городами для путешествий в послебархатный сезон в ноябре стали Астрахань и Дербент из-за довольно мягкого климата.
«Астрахань порадует интересными достопримечательностями, красивой набережной и ресторанами с отличной едой. В ноябре здесь нет снега, а температура воздуха стабильно держится выше нуля. <…> В Дербенте в ноябре довольно тепло. Большая часть интересных достопримечательностей находится в центре, их легко увидеть во время пешей прогулки. Стоит посетить Дербентский музей-заповедник», — прокомментировали в беседе с Газета.ру эксперты.
Кроме того, в текущем сезоне можно посетить такие города, как Волгоград, Краснодар, Сочи и Геленджик, где также тепло и также есть, на что посмотреть и куда сходить.
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