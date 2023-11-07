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Перечислены лучшие российские города для путешествий в ноябре

Лучшими городами для путешествий в ноябре стали Астрахань и Дербент
07 ноября 2023, 17:43
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Эксперты сервиса tutu заявили, что самыми лучшими городами для путешествий в послебархатный сезон в ноябре стали Астрахань и Дербент из-за довольно мягкого климата.

«Астрахань порадует интересными достопримечательностями, красивой набережной и ресторанами с отличной едой. В ноябре здесь нет снега, а температура воздуха стабильно держится выше нуля. <…> В Дербенте в ноябре довольно тепло. Большая часть интересных достопримечательностей находится в центре, их легко увидеть во время пешей прогулки. Стоит посетить Дербентский музей-заповедник», — прокомментировали в беседе с Газета.ру эксперты.

Кроме того, в текущем сезоне можно посетить такие города, как Волгоград, Краснодар, Сочи и Геленджик, где также тепло и также есть, на что посмотреть и куда сходить.

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#эксперты
#россияне
#туризм
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Россияне в 2023 году стали чаще выезжать на отдых за рубеж
07 ноября 2023, 15:50

Фото: istockphoto/inewsistock

С января по сентябрь 2023 года россияне совершили более семи миллионов поездок за рубеж с туристическими целями. Это на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Такие цифры приводит Российский туристический союз (РСТ) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ. Общее количество зарубежных поездок россиян за первые девять месяцев года увеличилось на 20% и составило 21 миллион.

Всего граждане России за этот период совершили 7,06 миллиона туристических поездок за границу, что на 50,2% больше, чем с января по сентябрь 2022 года, когда их было 4,7 миллиона. Однако нынешние показатели выездного туризма пока еще далеки от допандемийного уровня. Например,  в 2019 году количество зарубежных туристических  поездок за  первые три квартала составило 14,08 миллиона, что почти в два раза больше, чем в нынешнем году.

Однако в целом специалисты отмечают, что в сложившейся ситуации туристический рынок приспосабливается к обстоятельствам. Рост посещаемости наблюдается в тех странах, куда осуществляются прямые рейсы из России.

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Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отменённого рейса Turkish Airlines
05 ноября 2023, 19:24

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Россиянин, планировавший отправиться в путешествие в Мексику, потерял 500 тысяч рублей из-за отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines в Стамбул. Об этом он рассказал в беседе с MSK1.RU.
Москвич приобрёл два билета (второй – для жены) на самолёт ещё за восемь месяцев до вылета, который был назначен на 4 ноября из аэропорта Внуково. Уточняется, что до Мексики супруги должны были добраться с пересадкой в Стамбуле. Однако рейс был отменён.

В результате россиянин потерял полмиллиона рублей из-за того, что вышли сроки бесплатного возврата билетов. Также ему не удалось вернуть средства, потраченные за забронированный номер в отеле. 

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#рейсы
#отель
#деньги
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Эксперты назвали самые популярные зарубежные направления на ноябрьские праздники
Самыми популярными направлениями на длинные выходные стали Белоруссия и Турция
05 ноября 2023, 12:08

Фото: istockphoto/inewsistock

Самым популярным зарубежным туристическим направлением на 3-6 ноября у жителей России стала Турция. Спрос на поездки в эту страну вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На Турцию пришлось 22% всех билетов на международные рейсы в период праздничных ноябрьских дней, сообщают «Ведомости». Следующим по популярности направлением для короткой туристической поездки в длинные выходные стала Белоруссия, куда было продано и забронировано 18% билетов.

В топ-10 также попали Узбекистан (13%), Армения (12%), Казахстан (11%), Грузия (7%), ОАЭ (5%), Азербайджан (3%), Австрия (2%), Катар и Венгрия (по 1%). Среди внутренних рейсов в ноябрьские праздники россияне по традиции выбирали поездки в Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань, Калининград, Самару, Уфу, Минеральные Воды и Мурманск.

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#турция
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Власти Крыма рассказали о строительстве новых гостиниц в регионе
Константинов: в ближайшие годы в Крыму откроется несколько новых отелей
04 ноября 2023, 20:11

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

В Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он рассказал, что в настоящее время в регионе активно развивается рекреационная сфера, реализуется большое количество проектов. 

Также он отметил, что инвестирование в отрасль продолжается. Это позволит в ближайшие несколько лет открыть разные по функциональным особенностям гостиницы на территории полуострова. 

Ранее Константинов на Международной выставке-форуме «Россия», которая торжественно открылась 4 ноября на ВДНХ, заявил, что Крым стал более привлекательным регионом для инвестирования. Он отметил, что несмотря на антироссийские санкции Запада, Крымом интересуются и зарубежные инвесторы. 

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#гостиницы
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#крым
#туризм
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Около 100 российских туристов застряли на таможне КНР
04 ноября 2023, 09:55

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Возвращения в Благовещенск ждут более ста российских туристов на китайской таможне в Хэйхэ.
Люди застряли на таможне из-за непростой гидрологической ситуации на пограничной реке Амур, информирует минэкономразвития Приамурья.
 
«В связи с гидрологической обстановкой на пограничной реке Амур и переходом на осуществление перевозок судами на воздушной подушке ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой», - сказано в сообщении.
Проблему решают правительство Амурской области и китайские власти в Хэйхэ. Граждан России просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Перевозкой людей сегодня занимается одно судно на воздушной подушке. Ещё одно судно после ремонтных работ выведут на линию завтра, 5 ноября.
 
Туристам рекомендовано оставаться в контакте со своими туроператорами, которые в случае необходимости обязаны разместить их в гостинице Хэйхэ. Телефонная линия справочной службы «Пассажирского порта Амурассо» по Благовещенску перегружена, поступает внушительное количество звонков.

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#туристы
#туризм
#китай
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В Коломне пройдет завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото»
03 ноября 2023, 18:32

Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»

5-7 ноября в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» пройдет завершающая мастерская проекта «Из тряпья золото» с одноименным названием.
В мастерской примут участие 13 художников, ремесленников и дизайнеров из Воронежа, Казани, Коломны, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Реутова и Рязани.

Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
 
«Мы этот проект рассматриваем как часть лаборатории Шелковой фабрики, которая призвана объединить сообщество людей, работающих с текстилем, в частности, с шелком. Нам важно восстановить в Коломне шелковое производство, это наша большая цель», - рассказала координатор проекта «Из тряпья золото» Дарья Салмина.
 
Название проекту и мастерской дал творческий прием, который применили находчивые коломенские купцы. Они научились создавать качественную имитацию дорогих тканей, используя в производстве посеребрённые и позолоченные медные нити вместо дорогих золотных. Можно сказать, что делали «из тряпья золото», создавая доступную роскошь.  

Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»
 
«Приглашенные художники разрабатывают свои собственные проекты, это может быть мерч, сувенирная продукция, это может быть часть будущей коллекции нашего музея, это может быть арт-объект. У нас разные формы и разные участники, которые самовыражаются по-своему. Мы отберем часть победителей, чьи изделия будем продавать. Это будет сегмент недешевой сувенирки, мы стремимся сделать эксклюзивную продукцию для наших посетителей», - поделилась Дарья Салмина.
 
Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»

5 ноября участники мастерской в формате самопрезентации представят свои идеи, с запросом на развитие которых они прошли конкурсный отбор в мастерскую.   
 
«Мы отберем 20 проектов, которые потом пойдут на выставку. И жители, и гости Коломны будут голосовать за наиболее понравившейся экспонат, после чего выберем пять победителей проекта», - отметила координатор проекта.

Фото: пресс-служба Центра познавательного туризма «Коломенский посад»

Основной задачей проекта является создание сообщества творческих людей и новых продуктов на основе актуализации шёлкового наследия Коломны для возвращения его в обиход и современную экономику города. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»

Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу. 

Коломенская пастила отправляется в Кижи. 
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#мир
#коломна
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Названы самые необычные места для поездок россиян на ноябрьские праздники
OneTwoTrip: В топ самых необычных мест вошли Калмыкия и Индия
03 ноября 2023, 15:13

Фото: istockphoto.com/StockByM

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и выяснили, что самыми необычными местами для путешествий на ноябрьские праздники стали Калмыки и Индия.
«Посетите красивую резную пагоду Семи дней, зайдите в Золотую обитель Будды Шакьямуни и узнайте побольше о регионе в Национальном музее Калмыкии. Погода идеально подойдёт для долгих прогулок: столбик термометра держится на отметке 5 °С», — приводит RT сообщение экспертов.

Среди внутренних путешествий также самыми необычными местами стали Ингушетия и Мурманск.

Если рассматривать зарубежные направления, то здесь, помимо Индии, отметились Узбекистан и Киргизия.

Ранее благодаря опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС) выяснилось, россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.

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#россияне
#туризм
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В Кашире состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя»
03 ноября 2023, 15:12

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

В Каширском краеведческом музее 4 ноября в рамках акции «Ночь искусств» состоится концерт флейтиста Павла Ио «Мир Ёкома Кацуя».
Каширский краеведческий музей участвует во всероссийской акции «Ночь искусств».  Гостей ждет широкий спектр репертуара известного на весь мир исполнителя и композитора Ёкояма Кацуя – каждый сможет окунуться в мир японской классической флейты и ее лучших произведений. 

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

«Музыкант, которого мы пригласили, это однокурсник моей дочери. Он уже 12 лет занимается таким интересным видом искусства. Мы подумали, что такая музыка, да и сам инструмент, это экзотика для жителей Подмосковья. Поэтому очень здорово было бы познакомить наших посетителей с мелойдией флейты», - рассказала организатор экскурсий Эльвира Дунайцева.

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.
 
«Музей открыватся в 10, и до часу дня вход в музей еще будет платный. Однако, после этого времени, зайти к нам можно будет бесплатно, потому что начнется праздничная программа. Будет экскурсионная программа, также будет окрыта выставка Татьяны Старостиной. При этом ее выставку дополнит музыкальное сопровождение приглашенной певицы. Ну и какой праздник без мастер-классов, гости смогут сделать шляпку-игольницу, каширскую глиняную свистульку и магнит, который потому будет напоминать о Кашире. Наши мастера будут учить и детей и взрослых. Также, в музее будут рассказывать легенды города и показывать кино», - отметила Эльвира Дунайцева.

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

Большую программу к «Ночи искусств» подготовил также Серпуховский историко-художественный музей, государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские», государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник «Бородинское поле», музей-заповедник «Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева» и дургие подмосковные музеи. 

Фото: официальная страница «ВК» Каширского краеведческого музея

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Подмосковные проекты стали победителями Всероссийской турпремии «Маршрут года». 

Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу. 

Коломенская пастила отправляется в Кижи. 
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    Подмосковные проекты стали победителями Всероссийской турпремии «Маршрут года»
    02 ноября 2023, 15:29

    Фото: Министерство культуры и туризма МО

    В Уфе объявлены лауреаты Х Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В число победителей вошли шесть проектов из Подмосковья.
    Премия учреждена и проводится с 2014 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. 

    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    Так, в номинации «Лучшая музейная экскурсия» первое место занял Культурно-досуговый центр «Дулёвский» из Ликино-Дулёво с проектом «Вар-варенье поедаем, дулёвским чаем запиваем».
    В тройку лучших туристических троп вошла «Ахматовская тропа» в Коломенском кремле. Еще один проект Коломенского кремля  «Коломна. История со вкусом» – в числе «Лучших гастрономических маршрутов». 

    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    «Ну конечно это важно для продвижения нашего Подмосковья. Премия была создана для того, чтобы у представителей турбизнеса была возможность привлечь всех, включая молодёжь, которая только закончила обучение, разработать маршруты, которые будут привлекать новых туристов», - поделилась эксперт по туризму, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь. 
     
    Специальным дипломом в номинации «Лучший маршрут выходного дня» за популяризацию патриотической темы награжден Егорьевский историко-художественный музей за проект «Егорьевские гуляния». Звание «Лучший приключенческий маршрут» и первое место в номинации у подмосковного проекта BESTRUSSIAGUIDE «Тайны Касимовского тракта».

    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    «И тут необходимо отметить, что для тех, кто интересуется путешествиями по своему региону, а это большое количество людей, эти  программы очень удобны. В них разработано все, километраж, котрый вам необходимо проехать, перечень объектов, которые вас заинтересуют и места где можно перекусить. Премия предназаначена еще для того, чтобы професионаллы тур-бизнеса рассмотрели эти маршруты и смогли оценить их по удобству и привелкательности для туриста», - отметила Галина Дехтярь.  
     
    Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила» 

    Для участия в конкурсе были представлены туристские маршруты, предусматривающие посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой: исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных и других объектов.

    Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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    Коломенская пастила отправляется в Кижи. 

    «Мелихово» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств». 
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