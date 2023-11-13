Перечислены регионы-лидеры зимнего туризма в России

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что наиболее популярными для россиян внутренними направлениями туризма зимой являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.
«Всех, кто едет в Краснодарский край, можно условно разделить на две почти равные категории. Одна половина отправляется на Красную поляну, наш горнолыжный курорт, где катания начнутся примерно со второй половины декабря. Остальные 50% поедут в прибрежную часть региона, где расселятся по отелям с развитой инфраструктурой, из которых вообще можно не выходить, если вам не повезло с погодой», — прокомментировал в беседе Общественной Службой Новостей Ромашкин.
На четвёртом месте в этом рейтинге – Подмосковье.
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