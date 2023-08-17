Перечислены самые выгодные направления турперелётов осенью

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Представители сервисов OneTwoTrip и «Туту.ру» назвали самые выгодные туристические перелёты предстоящей осенью, к которым отнесли такие направления, как Вологда, Магас и Минск.
Также в топ самых недорогих направлений вошли Псков, Хакасия, Алтай и Светлогорск.
Как передаёт RT, доступными вариантами остаются Комсомольск-на-Амуре, Курильск и Южно-Курильск, а также Москва и Санкт-Петербург.
Если говорить о зарубежных направлениях, то, кроме Минска, недорого можно слетать в такие города, как Ереван, Ош, Бишкек, Гюмри, Худжанд, Стамбул и Астана.
До этого сообщалось, что Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. В целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.
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Как передаёт RT, доступными вариантами остаются Комсомольск-на-Амуре, Курильск и Южно-Курильск, а также Москва и Санкт-Петербург.
До этого сообщалось, что Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. В целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.
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Мелисса Тимофеева