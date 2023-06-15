Перечислены выгодные летние туры на фоне высокого курса доллара

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Лидерами стали Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд
Несмотря на высокий курс доллара, для граждан России есть выгодные зарубежные направления туризма в летний период, среди которых специалисты называют такие страны, как Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Катар и Мальдивы.
За такую же примерно цену с теми же условиями можно купить тур в Египет. В ОАЭ неделя в отеле 3* на завтраках обойдутся в сумму от 61 тыс. руб. на двоих, в Таиланд на таких же условиях можно слетать на сумму от 127 тыс. рублей, на Шри-Ланку — от 107 тыс. руб.
Однако хорошо отдохнуть в летний период времени можно и внутри страны. Так, уже в 20 числах июня в Санкт-Петербурге прогнозируется начало купального сезона.
Отмечается, что в городе пригодными для купания оказались два водоема из 24 проверенных.
Ранее эксперт по туризму, турагент Дмитрий Мир объяснил, что путешествия внутри России стали более дорогими из-за повышения на них спроса.
«Забронировать недельный тур стоимостью до 100 тыс. руб. можно в Турцию. На двоих такое путешествие с проживанием в отеле 4* на «все включено» и вылетом в конце июня - начале июля обойдется от 74 тыс. руб. При этом средний чек на данном направлении у клиентов компании находится сейчас на уровне 184,6 тыс. руб.» — приводит NEWS.ru комментарии пресс-службы сервиса «Слетать.ру».
Однако хорошо отдохнуть в летний период времени можно и внутри страны. Так, уже в 20 числах июня в Санкт-Петербурге прогнозируется начало купального сезона.
«Мне видится, что 20 июня уже вполне можно начинать нырять в мелкие водоёмы, а 25-28 уже подступаться к Финскому заливу», — рассказал в беседе с «Невскими Новостями» синоптик Александр Шувалов.
Отмечается, что в городе пригодными для купания оказались два водоема из 24 проверенных.
Ранее эксперт по туризму, турагент Дмитрий Мир объяснил, что путешествия внутри России стали более дорогими из-за повышения на них спроса.
Мелисса Тимофеева