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Перед Крымским мостом образовалась пробка со стороны Крыма

07 июля 2023, 17:33

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

При въезде на Крымский мост образовалась пробка со стороны полуострова, в очереди находится порядка 260 автомобилей. Об этом сообщает РБК.
«Очередь на въезд на Крымский мост со стороны материка внезапно сменилась затором со стороны полуострова. Со стороны Керчи проезда ожидают около 260 машин», - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно приведённым данным, время ожидания проезда составляет более одного часа. При этом со стороны Тамани дороги свободна.


Напомним, к утру понедельника, 3 июля, пробка из автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 километров. 5 июля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что пробок перед Крымским мостом нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны полуострова.

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#Крымский мост
#пробка
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Умер бывший замглавкома ВВС СССР Корольков
07 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/jorgeantonio

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВВС ССР и начальник Военно-воздушной академии имении Гагарина (1988-1996) генерал-полковник Борис Корольков ушел из жизни в возрасти 86 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.
Дерябин рассказал, что смерть Королькова наступила 06.07.2023. Об этом руководителю клуба сегодня сообщила супруга покойного.  

Пять лет Корольков прослужил в 24 воздушной армии, дислоцированной в ГДР, был удостоен ордена Красного знамени за планирование операций в Афганистане.  

В 1985-1988 занимал должность первого заместителя главнокомандующего ВВС СССР.  

С 1988 по 1996 год работал начальником Военно-воздушной академии имении Гагарина.  

Николай Дерябин отметил, что решение о времени и месте проведения церемонии похорон будет объявлено позже.  

Вчера в Подмосковье скончался 82-летний летчик-испытатель, герой РФ Леонид Попов.  Попов умер в своём доме. В ноябре летчику-испытателю должно было исполниться 83 года. Причина смерти не сообщается. Леонид Попов был награжден званием Герой России за мужество и героизм, проявленные во время испытаний, а также при освоении новых образцов авиационной техники. 

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#Корольков
#ВВС СССР
#Дерябин
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Американский разведчик Риттер заявил, что России удалось справиться с главным козырем ВСУ
07 июля 2023, 18:08

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что России удалось ощутимо снизить потенциал главного оружия ВСУ – реактивной системы залпового огня HIMARS, в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«HIMARS — это оружие, которое на сегодняшний день уже не играет существенной роли на поле боя. Безусловно, это система с дальностью ракет в 300 миль, но американцы используют ее давно, а это значит, что в Москве уже знакомы с ней. Вы можете ее отправить туда и произвести выстрел, но ее собьют, потому что это не какое-то магическое оружие», - прокомментировал ситуацию Риттер.  

По мнению разведчика, российские системы ПВО и РЭБ – самые результативные в мире. Они без труда глушат сигнал HIMARS и заметно снижают точность попадания снаряда.  

Эксперт добавил, что та же участь ждет и ATACMS, если их все же передадут ВСУ. Они будут уничтожены еще в воздухе. 

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#HIMARS
#Риттер
#ПВО
#РЭБ
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Около 11 млн рублей заплатили за парковку на Петроградской стороне петербургские водители за неделю
07 июля 2023, 18:06

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

За последнюю неделю водители в Санкт-Петербурге заплатили за парковку на Петроградской стороне около 11 млн рублей.
Как сообщил «Петербургскому дневнику» зампред Комитета по транспорту города Дмитрий Ваньчков, основными причинами ввода платной парковки в этом месте стали большой поток автомобилей и низкая пропускная способность улицы.

Отмечается, что платное пространство начало функционировать в этом районе Санкт-Петербурга 1 июля.

До этого отмечалось, что в центральных кварталах с платной парковкой в Санкт-Петербурге за год наблюдается снижение количество пробок на дорогах на 18,5%. При этом, снижение числа дорожных заторов зафиксирован за год в будни, в рабочее время. Специалисты сообщали, что такая ситуация связана со снижением числа припаркованных на улице машин и их более быстрым выездом в спальные районы. В целом в центре города количество пробок уменьшилось на 12,5%.

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#парковка
#автомобили
#Санкт-Петербург
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Из России стали чаще незаконно вывозить валюту
07 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/welcomia

В России с марта 2022 года было зарегистрировано более 8,3 тыс. попыток вывести валюту с превышением установленного предела в 10 тыс. долларов. Общая сумма наличной валюты в рублевом эквиваленте составила свыше 900 млн руб. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.
Наиболее распространенными валютами для незаконного вывоза стали рубли, доллары, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ.

«На увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — пояснили в ФТС.

Также в таможенной службе добавили, что попытки вывести валюты предпринимались в шесть раз чаще, чем ввезти её.

С начала 2023 года было возбуждено 39 уголовных и более 5,8 административных дел о контрабанде наличных

Ранее сообщалось, что в связи с введением санкций из-за военной операции России на Украине Владимир Путин ограничил вывоз валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов.

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#экономика
#валюта
#санкции
#наличные
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В Подмосковье за год расчистят 40 водоёмов
07 июля 2023, 17:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в 2023 году в рамках программы «100 прудов и озёр» планируют расчистить 40 водоёмов в 28 городских округах. С начала года в регионе уже расчистили 14 водоёмов, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Уточняется, что расчищенные водоёмы находятся в Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском округах, в Волоколамске, Балашихе, Егорьевске, Клину, Ступине и Фрязине.
 
В работе – ещё семь водных объектов. Самый крупный – озеро Новоникольское в Шаховской площадью 35 га.
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#водоёмы
#Минэкологии МО
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ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области
07 июля 2023, 17:50

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов региона, по его словам, никто не пострадал.
«В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками повреждена водонапорная башня», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка в ходе обстрела повреждение получила линия электропередач. По словам Гладкова, на местах обстрела уже работают региональные оперативные и аварийные службы.

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#Белгородская область
#Вячеслав Гладков
#обстрел
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«РВ»: На Запорожском направлении ликвидирован русский предатель «Балтика»
07 июля 2023, 17:46

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

В ходе боевых действий на Запорожском направлении российскими силами разбита группа нацистов РДК, кроме того, ликвидирован русский предатель с позывным «Балтика». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
«При попытке штурма российских позиций на Запорожском направлении боевик подразделения ГУР Русский Добровольческий Корпус с позывным «Балтика» уничтожен», - говорится в сообщении военкоров.

Уточняется, что предатель прибыл из Европы для участия в боевых действиях еще в марте. Также добавляется, что еще шесть военных получили ранения различной степени тяжести.

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#спецоперация
#Запорожская область
#РДК
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек на заводе «Промсинтез»
07 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/Akintevs

В городе Чапаевск Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате взрыва на предприятии «Промсвязь», сообщили в Telegram-канале регионального Следственного комитета.
«В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.  

Следователи проводят все дополнительные проверки и устанавливают виновных, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. 

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн заявил, взрыв мог произойти из-за взрывчатого вещества, оставшегося в трубах.

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#СК
#Самарская область
#Промсинтез
#Взрыв
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Невролог Орлов: Судороги конечностей могут быть следствием недостатка кальция
07 июля 2023, 17:45

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов объяснил, что судороги конечностей могут случатся из-за дефицита в организме кальция.
«Бывает, человек принимает какие-то препараты, например, слабительные средства, улучшающие работу кишечника, мочегонные, которые, в том числе, выводят и кальций», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Орлов.

Ещё одной причиной такого состояния у женщин может возникать из-за снижения количества эстрогенов, что также приводит к снижению кальция.

Судороги могут возникать и в следствие недостатка кровоснабжения и магния.

А невролог Василий Генералов заявил, что метеочувствительные люди в жаркую погоду могут начать испытывать приступы резкой головной боли. Причиной этого является то, что высокая температура воздуха и ультрафиолет влияют на сердечно-сосудистую систему таких людей, из-за чего они чувствуют себя разбитыми и вялыми, и у них часто возникают головные боли.

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#здоровье
#невролог
#судороги
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Подмосковье ищет медработников