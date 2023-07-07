Перед Крымским мостом образовалась пробка со стороны Крыма

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При въезде на Крымский мост образовалась пробка со стороны полуострова, в очереди находится порядка 260 автомобилей. Об этом сообщает РБК.
«Очередь на въезд на Крымский мост со стороны материка внезапно сменилась затором со стороны полуострова. Со стороны Керчи проезда ожидают около 260 машин», - говорится в сообщении.
Таким образом, согласно приведённым данным, время ожидания проезда составляет более одного часа. При этом со стороны Тамани дороги свободна.
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