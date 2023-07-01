Первый после перерыва самолет вылетел из Москвы на Кубу

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Из Шереметьево в субботу, 1 июля, вылетел первый после перерыва борт Москва — Варадеро
«Известия» пишут, что туристы купили билеты практически сразу, когда узнали о возобновлении авиасообщения с Кубой.
Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing-777, который рассчитан на 457 пассажиров.
О возобновлении полетов на Кубу сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга 28 июня. Министерство подтвердило возобновление регулярного прямого авиасообщения с Кубой с 1 июля.
«Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сообщила Мария Захарова.
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Рейс выполняет авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing-777, который рассчитан на 457 пассажиров.
«Соответствующие перелеты будут осуществляться дочерней компанией «Аэрофлота» — авиакомпанией «Россия», — сообщила Мария Захарова.
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Мария Фирсова