Песков ответил на вопрос о безопасности туризма в Крыму

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются и улучшаются. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь добавил, что от властей Крыма в связи с ЧП на Крымском мосту требуется собранность. Отмечается, что другие меры обеспечения безопасности в регионе не обсуждались.
Песков уточнил, что в Кремле знают о том, кто совершил теракт и его причину.
Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.
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Песков уточнил, что в Кремле знают о том, кто совершил теракт и его причину.
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Екатерина Коршунова