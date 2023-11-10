Петрозаводск и Рязань показали наибольший прирост туристов в конце осени

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Согласно исследованию сервису для планирования путешествий OneTwoTrip, Петрозаводск и Рязань показали наибольший рост количество отельных заказов путешествий в конце осени.
Также большим спросом у россиян в этом сезоне стали пользоваться Челябинск, Мурманск, Пермь, Ярославль, а также Южно-Сахалинск и Хабаровск.
Что касается зарубежных направлений, то здесь россияне стали чаще выбирать азиатские города, такие, как Куала-Лумпур, Паттайа и Шанхай, а также Кута и Убуд. Как передаёт Газета.ру, наши сограждане и про западное направление путешествий не забывают: так, лидерами здесь являются Будапешт, Афины, Мехико и Лондон.
Ранее сообщалось, что самым популярным зарубежным туристическим направлением на 3-6 ноября у жителей России стала Турция. Спрос на поездки в эту страну вырос в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Что касается зарубежных направлений, то здесь россияне стали чаще выбирать азиатские города, такие, как Куала-Лумпур, Паттайа и Шанхай, а также Кута и Убуд. Как передаёт Газета.ру, наши сограждане и про западное направление путешествий не забывают: так, лидерами здесь являются Будапешт, Афины, Мехико и Лондон.
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Мелисса Тимофеева