«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда

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Еще один российский город получит прямое авиасообщение с Дубаем. Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с 29 октября запустит прямые рейсы до города в Эмиратах из Волгограда.
В настоящее время «Победа» осуществляет ежедневные рейсы в Дубай из аэропорта «Внуково» в Москве. В рамках расширения региональной программы зарубежных полетов в октябре компания также запустит рейсы в Дубай из Махачкалы и в Гюмри (Армения) из Сочи.
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Александр Бойцов