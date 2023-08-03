Почти 100 бесплатных кинопоказов пройдут в Подмосковье в августе

Фото: официальный сайт проекта «Кинопарк»
Проект представляет собой бесплатные показы российских кинолент под открытым небом на парковых и других площадках Московской области в период с мая по сентябрь.
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, 97 кинопоказов пройдут на 37 площадках 24 городских округах в Московской области.
Отметим, что на август для зрителей подготовили насыщенную программу: семейный фэнтези-фильм «Солнце на вкус», приключенческую комедию «Мальдивы подождут», остросюжетный детектив «Хитровка. Знак четырёх».
Также, жителей Подмосковья ожидает Всероссийская акция «Ночь кино» 26 августа и «Фестиваль уличного кино», который будет проходить до конца августа. Посетить мероприятия можно бесплатно.
Проект «Кинопарк» Министерства культуры и туризма Московской области и Креативного бюро «Регион» при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С того времени кинопоказы под открытым небом – особенная часть летних культурных программ в городских парках Подмосковья.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«На кинопоказах каждое лето примерно одинаковое количество желающих посмотреть фильмы. В прошлом сезоне, например, в проекте Кинопарк в нашем округе поучаствовал более 1000 человек. Проект Автокинотеатр напрямую зависит от погодных условий, в дождь посмотреть кино не получится-зрители находятся в автомобилях, а техника для демонстрации фильма от дождя не защищена. Поэтому-только хорошая погода», - поделилась организатор кинопоказов в Клину Ирина.
Также, жителей Подмосковья ожидает Всероссийская акция «Ночь кино» 26 августа и «Фестиваль уличного кино», который будет проходить до конца августа. Посетить мероприятия можно бесплатно.
«В августе последний кинопоказ запланирован в формате Кинопарк и пройдёт 5 августа, будем смотреть семейный кинофильм "Команда мечты". И завершит сезон кинопоказов под открытым небом традиционный совместный с ГАУК МО "Креативное бюро Регион" проект "Ночь кино". В этом году Всероссийская акция Ночь кино пройдёт 26 августа, в ней участвуют два наших парка, Клинский городской парк культуры и отдыха "Сестрорецкий" и Высоковский городской парк культуры и отдыха "Берёзовый"». Также, будем смотреть три новых отечественных фильма: "Чебурашка", "Вызов" и "Праведник"», - рассказал сотрудник кинопарка в Клину.
Проект «Кинопарк» Министерства культуры и туризма Московской области и Креативного бюро «Регион» при поддержке областного правительства начал свою историю в 2016 году в рамках проведения Года российского кино. С того времени кинопоказы под открытым небом – особенная часть летних культурных программ в городских парках Подмосковья.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова