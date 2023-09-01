Под Можайском пройдёт исторический фестиваль «День Бородина»

В предстоящие выходные на историческом поле в Можайском городском округе состоится международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Об этом сообщается на сайте «Можайск. Новая жизнь».
Мероприятие пройдёт на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в деревне Бородино Можайского округа. В биваках русской и французской армий будут работать интерактивные площадки. На площадках у Батареи Раевского раскинется историческая улица «1812: в походе и в обиходе».
2 сентября на модном дефиле «Красота минувших эпох» можно будет полюбоваться шедеврами ампирной моды эпохи Наполеоновских войн. Позже пройдут манёвры военно-исторических клубов эпохи Отечественной войны 1812 года.
3 сентября, состоится главное событие фестиваля — военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения. Как и 211 лет назад во время событий Отечественной войны 1812 года, на поле сразятся русская и французская армии.
Фестиваль состоится на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в деревне Бородино.
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2 сентября на модном дефиле «Красота минувших эпох» можно будет полюбоваться шедеврами ампирной моды эпохи Наполеоновских войн. Позже пройдут манёвры военно-исторических клубов эпохи Отечественной войны 1812 года.
Фестиваль состоится на территории музея-заповедника «Бородинское поле» в деревне Бородино.
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Лора Луганская