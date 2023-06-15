Подмосковье получит почти 450 млн рублей на строительство модульных отелей

В этом году Подмосковью будет выделено 318,3 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство модульных некапитальных построек для размещения туристов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В 2024 году на эти нужды будет выделено 129,8 миллионов рублей.





По поручению президента в 2023–2024 годах на создание модульных отелей всего будет направлено около 8 млрд рублей в виде субсидий на условиях софинансирования.