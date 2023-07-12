Подмосковье признали одним из перспективных регионов для развития санаториев

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Московская область заняла четвёртое место в рейтинге российских регионов по перспективам развития санаторно-курортной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Подмосковье – привлекательный регион для инвестиций в строительства санаториев благодаря месторождениям минеральных вод и лечебных грязей. Услуги подмосковных центров смогут привлечь потенциальных клиентов из Москвы и из соседних регионов», – отметили в пресс-службе.Рейтинг составил специализированный сервис «Санатории-России». Портал провёл исследование по авторской методике, учитывающей количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, источники минеральных вод, логистику и ряд других факторов. Такой рейтинг планируют сделать в России ежегодным.
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Лора Луганская