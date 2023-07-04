Подмосковье стало лучшим не пляжным июльским направлением для семейных поездок

Фото: Минкульт МО
Московская область возглавила Топ не пляжных направлений для семейных поездок в июле
Московская область возглавила список самых популярных «неморских» направлений для семейного отдыха в июле. Рейтинг составили эксперты Национального туроператора АЛЕАН, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Специалисты проанализировали, какие маршруты для непродолжительного семейного путешествия выбирают туристы с детьми. В топ-7 включили:
– Загородные отели в своём или соседнем регионах. Самыми популярными направлениями стали Подмосковье, Владимирская, Тверская, Ярославская области, а также Башкирия;
– Санкт-Петербург;
– Казань;
– Северный Кавказ;
– Карелия;
– Байкал;
– Мурманская область.
Как отметили в министерстве, в Московской области активно развивается семейный туризм. На туристическом портале Подмосковья широко представлены различные варианты тематических маршрутов.
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Специалисты проанализировали, какие маршруты для непродолжительного семейного путешествия выбирают туристы с детьми. В топ-7 включили:
– Санкт-Петербург;
– Казань;
– Северный Кавказ;
– Карелия;
– Байкал;
– Мурманская область.
Как отметили в министерстве, в Московской области активно развивается семейный туризм. На туристическом портале Подмосковья широко представлены различные варианты тематических маршрутов.
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Лора Луганская