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Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии

04 октября 2023, 10:45
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек» Подмосковье представляет городской округ Коломна. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.
Народное голосование продлится до 10 октября. Поддержать Коломну можно на сайте премии. Всего в Национальной гостиничной премии-2023 представлена 41 номинация.

Развитие туризма в городском округе Коломна сохраняет его индивидуальность. Благодаря этому гостей привлекает самобытность города. Коломенский кремль, 4 монастыря, множество памятников и музеев привлекают гостей своей самобытностью.


Стоит отметить, что за прошлый год культурно-массовые мероприятия в городском округе Коломна посетили боле 200 000 человек.

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#туризм
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#московская область
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В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»
04 октября 2023, 10:28

Фото: Радио 1

4 октября в Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».
Проект объединит 56 работ главных русских художников-пейзажистов —  учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других. Это первый большой проект Манежа после реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с Русским музеем. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1
 
«Любой зритель найдет здесь произведения, которые он вспомнит. Будут открытия, воспоминания. Русские пейзажи нам близки с детства, мы можем этого не замечать, но это так. Миссия музея в том, чтобы из общих моментов в жизни открыть красоту окружающего нас мира», - рассказал Сергей Кривонденченков, куратор выставки, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея. 
Часть экспозиции будет посвящена Звенигороду в фотографиях и открытках рубежа XIX-XX вв., каким его видели художники, приезжавшие сюда на пленэр. Именно Алексей Саврасов был одним из первооткрывателей красот «Звенигородского Барбизона» — села Саввинская Слобода близ Звенигорода. Сюда по приглашению Саврасова приезжали его ученики Исаак Левитан и Константин Коровин, а позже и многие другие русские пейзажисты.

Фото: Радио 1
 
«У нас два зала, в первом рассказывается о самом городе, через великие имена, а во втором уже выставлены работы пейзажной живописи. Представлены наши лучшие художники, манеж был местом вдохновения для многих из них», - отметила Елена Кожевникова директор Звенигородского музея. 
Фото: Радио 1
 
Выставочное пространство обновленного здания делится на две части: постоянная экспозиция «От земли до неба», посвященная истории Звенигорода, и пространство для временных выставок. Постоянная экспозиция знакомит с историческим путём Звенигорода и территории, связанной с ним на протяжении нескольких столетий — Звенигородского княжества, уезда, района.
 
 «Звенигород древний город, именно поэтому сюда стоит приехать. Здесь в едино собрались искусство, культура, история и природа», -  поделилась Наталья Воркунова экскурсовод Звенигородского музея. 

Фото: Радио 1

Выставка будет проходить до 25 февраля 2024 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#ученики
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Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
OneTwoTrip: путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции
03 октября 2023, 02:29

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana

Эксперты OneTwoTrip выяснили, куда семьи с детьми отправлялись в первый месяц осени для отдыха, передает РИА Новости. Анализируя информацию о бронировании отелей, в которых взрослые путешествовали с детьми, они пришли к следующим результатам. В этом году семьи все чаще выбирают Россию в качестве направления для отпуска: доля бронирований внутри страны выросла на 10,6 процента и достигла 82,3 процента.
Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи, на который приходилось 17 процентов бронирований. На втором месте оказалась Москва с 15 процентами, а следом за ней идет Санкт-Петербург с долей в 12 процентов.

В список самых востребованных городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Большинство семей провели отпуск в течение трех дней, что составило 76 процентов бронирований в сентябре. Каждый пятый турист останавливался на неделю, а три процента выбирали отпуск продолжительностью две недели.

Больше половины семей (55 процентов) выбирали отели без питания.

Среди зарубежных городов, которые семьи с детьми посещали в сентябре, наиболее популярным был Стамбул, второе и третье места заняли Дубай и Анталья.

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#турист
#ростов
#петербург
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Туроператоры рассказали, сколько стоит в октябре отдохнуть в Сочи
02 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto/saiko3p

Туристические тарифы сейчас на 20-40% ниже летних.
По прогнозам синоптиков, на черноморских курортах в октябре будет солнечно, температура комфортная ( 23-24 градусов).
 
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценил рост продаж Сочи примерно в 10% год к году. Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, утверждают представители туристических компаний. В большинстве отелей наблюдается сезонное снижение цен. Проживание может обойтись даже дешевле, чем сам перелет.
 
Например, по данным Coral Travel, тур на 7 ночей в бюджетном адлерском отеле с заездом 10 октября стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно продают за 22 тысячи на двоих.

Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Выяснилось, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.

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Тревел-блогершу удивило поведение итальянок

Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
 
#туризм
#сочи
#туристы
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Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
02 октября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/znm

Российский тревел-блогер предостерегает туристок от курения в Дагестане.
Российский путешественник рассказал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен», какие действия лучше не совершать в Дагестане.
 
В данном российском регионе, где местные жители преимущественно исповедуют ислам, не приветствуется распитие алкоголя. Выйти пьяным на люди считается верхом неприличия. Такое поведение вызовет осуждение.
 
Женщинам стоит воздержаться от курения в общественных местах. Это занятие считается неприличным для девушки.
 
Также дагестанцы негативно относятся к мату,  особенно в присутствии детей и женщин.

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Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки
#туризм
#дагестан
#туристы
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Тревел-блогершу удивило поведение итальянок
01 октября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/CentralITAlliance

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки.
Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.
 
«Они без стыда и совести могут отчитать своего мужчину, поставить его на место. У нас другая культура и менталитет, согласно которому мужчина в семье главный»,- считает блогерша.
Также, по словам путешественницы, в Италии женщины привыкли обеспечивать себя сами, поэтому могут оскорбиться, если мужчина предложит оплатить счет. Также россиянка заметила, что  итальянки обычно покупают готовую еду или ужинают в ресторанах.
 
«Чтобы сэкономить время и получить удовольствие от еды, а не стоять у плиты полдня, а потом еще столько же, перемывая всю посуду», — объяснила путешественница.
Ранее россиянин, который живёт в США, рассказал об американках, не стесняющихся лишних килограммов. Мужчина рассказывает, что в США продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.

«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!»,—поражается мужчина.
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#туризм
#туристы
#женщины
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Люберцы приглашают гостей на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи»
30 сентября 2023, 13:38

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Музейно-выставочный комплекс в Люберцах представляет выставку «Изобретения Леонардо да Винчи». В экспозиции представлено свыше 50 различных устройств, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.


Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Пятьсот лет назад не стало титана Эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Да Винчи всю свою жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими, не менее важными науками.

«Я бы не сказала, что очень часто к нам приезжают такие выставки, что придает нам уникальности. У нас в музее большие залы, поэтому небольшим выставкам сложно в комплексе расположить свои произведения, а вот таким крупным и интересным можно свободно поставить свои экспозиции», - отметила Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах. 

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность. 

«В обычно музее нельзя прикасаться к предметам, а здесь каждый экспонат, наоборот просит, чтобы его покрутили и посмотрели, как он устроен. На некоторых экспонатах можно сидеть. Также, можно зайти в камеру обскура и своими глазами увидеть, как происходит эффект передающегося изображения. Здесь каждый экспонат, можно и нужно трогать», - рассказала Виктория.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Представлено более пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин великого мастера. Все экспонаты действующие и сопровождаются специальными пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно. Выставка – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.

«Мне самой эта выставка очень понравилась, мы же еще по ней экскурсии проводим и знаем много интересных нюансов про самого Леонардо и про его творчество. Она интересна не только детям, но и мужчинам, что очень необычно. К нам часто приходят семьями и вот эта выставка наибольший интерес вызывает у пап. И это здорово, что выставка Леонардо охватывает ту категорию людей, которые менее всего ходят в музей», - подчеркнула Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах. 

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

 Выставка проходит 12 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#мероприятия
#онлайн
#выставки
#люберцы
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Подмосковье возглавило рейтинг популярных направлений осеннего внутреннего туризма
29 сентября 2023, 21:01

Фото: Минкульт МО

Московскую область признали самым популярным направлением внутреннего туризма для нынешней осени 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Рейтинг составили эксперты агрегатора путешествий «Своё За городом» Россельхозбанка. В топ-5 направлений по количеству приобретённых туров на платформе вошли Московская область, Калмыкия, Челябинская, Свердловская и Владимирская области.
 
Отмечается, что самой большой популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации на фермах с местную продукцией. Помимо этого, пользователи платформы предпочитают такой формат путешествий, как «День на ферме». Они получают возможность испытать себя в роли фермера и познакомиться с производственными процессами. Третье место по популярности занимают мастер-классы.
 
По словам экспертов, популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с прошлым годом. В этом году ожидается увеличение турпотока на 20%.

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Поезда ЦППК доставят пассажиров на гастрофестиваль «Аксаковская уха»

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В турпоездках по социальным сертификатам побывали 28 тыс подмосковных школьников





 

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#подмосковье
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Поезда ЦППК доставят пассажиров на гастрофестиваль «Аксаковская уха»
29 сентября 2023, 14:13

Фото: ЦППК

Поезда Центральной ППК доставят гостей культурно-гастрономического фестиваля «Аксаковская уха» к месту его проведения, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Добраться туда можно по Ярославскому направлению МЖД. Необходимо доехать до станций Софрино или Ашукинская, далее – автобусом №34 до остановки «Музей «Мураново».
 
Фестиваль пройдёт в субботу, 30 сентября, в усадьбе Мураново. Его приурочат ко дню рождения писателя и публициста Сергея Аксакова. Автор сказки «Аленький цветочек» был большим любителем рыбалки. В своё время он написал руководство под названием «Записки об уженье рыбы».
 
Гастрономический фестиваль, названный в честь Аксакова, проходит в Музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Тютчева неслучайно. Сергей Тимофеевич дружил с Тютчевыми, а в 1866 году сын писателя Иван и дочь поэта Анна поженились. Сам Аксаков часто бывал в усадьбе в гостях и любил порыбачить на реке Талице.  

Фестиваль «Аксаковская уха», посвящённый возрождению русской традиционной гастрономии, состоится уже в шестой раз. На нём можно будет узнать о традициях и культурно-историческом наследии семьи Аксаковых, попробовать блюда по старинным рецептам, послушать живую музыку, принять участие в мастер-классах и квестах. 
 
Для посетителей будут открыты фудкорт, ремесленная и гастрономическая ярмарки. Будут доступны катание на сапах и каяках, проулки на лошадях и игра в крокет. Главным же гастрономическим событием станет знакомство с традициями приготовления национальных рыбных супов разных стран.

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#мураново
#подмосковье
#московская область
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В музее-заповеднике «Мелихово» подготовили насыщенную программу ко Дню учителя
28 сентября 2023, 23:22

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

7 октября в музее-заповеднике Антона Павловича Чехова «Мелихово» подготовлена насыщенная программа, приученная ко Дню учителя.
Антон Павлович Чехов за годы в жизни в Мелихове построил три школы, не одно поколение детей закончит их. Помимо строительства, Чехов оказывал активную поддержку учителям, его отношение к настоящему профессиональному учителю было очень трепетным.Продолжая эти традиции, в Мелихове ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

«В октябре у нас всегда плотная запись на экскурсии, чему мы очень рады. И ко дню учителя мы решили сделать общий день, чтобы как можно больше людей смогли к нам прийти и отпраздновать эту дату с нами. Будет замечательная концертная программа, живая музыка, исполнители, лауреаты международный премий и многое другое», - отметила заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

В этот день в музее пройдет специальная программа, состоящая из нескольких частей.  Экскурсия по дому семьи Чеховых откроет много интересных фактов о жизни и творчестве писателя. Для гостей Мелиховский театр «Чеховская студия» представит небольшие  инсценировки по произведениям Антона Павловича,  ещё  одним из подарков  станет концерт «Джазовый монолог». В исполнении  пианиста театра Градский-холл Виталия Коваленко прозвучат джазовые композиции, блюзы, классические шедевры в джазе. А поделится впечатлениями можно будет за чашечкой чая с пирогами.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также, 8 октября в гости в «Мелихово» приезжают студенты из музыкального колледжа имени Скрябина, которые представят свою концертную программу «Чехов и музыка». 

«Таким образом мы завершим год наставника. Еще впереди нас ждет большая театральная программа. Так как этот вид искусства пользуется популярностью, мы сделали дополнительные дни показов, по пятницам, чтобы больше людей смогли попасть на спектакли», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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