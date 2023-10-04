Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек» Подмосковье представляет городской округ Коломна. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.
Народное голосование продлится до 10 октября. Поддержать Коломну можно на сайте премии. Всего в Национальной гостиничной премии-2023 представлена 41 номинация.
Развитие туризма в городском округе Коломна сохраняет его индивидуальность. Благодаря этому гостей привлекает самобытность города. Коломенский кремль, 4 монастыря, множество памятников и музеев привлекают гостей своей самобытностью.
Стоит отметить, что за прошлый год культурно-массовые мероприятия в городском округе Коломна посетили боле 200 000 человек.
Читайте также:
В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»
Туроператоры рассказали, сколько стоит в октябре отдохнуть в Сочи
Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
Развитие туризма в городском округе Коломна сохраняет его индивидуальность. Благодаря этому гостей привлекает самобытность города. Коломенский кремль, 4 монастыря, множество памятников и музеев привлекают гостей своей самобытностью.
Читайте также:
В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»
Туроператоры рассказали, сколько стоит в октябре отдохнуть в Сочи
Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
Мира Полтева