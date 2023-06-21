Подмосковье вошло в топ-3 популярных туристических регионов

Фото: Минкульт МО
Рейтинг составляли за пять месяцев 2023 года
Московскую область включили в число самых популярных регионов России у туристов за пять месяцев текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на исследование сотового оператора Tele2.
Самыми посещаемыми туристическими регионами за это время стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. Tele2 анализировал туристическую активность с помощью геоаналитической платформы big data. Как выяснилось Москву посетили 19,7 млн туристов, Подмосковье – 9,3 млн, Санкт-Петербург – 4,8 млн, Кубань – 3,2 млн.
Целями поездок названы классический туризм, деловые поездки, визиты к родственникам и посещение религиозных объектов. Среднее время поездки, согласно приведенным данным, составляет три дня.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появится масштабный Тувинский этнический центр.
Самыми посещаемыми туристическими регионами за это время стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. Tele2 анализировал туристическую активность с помощью геоаналитической платформы big data. Как выяснилось Москву посетили 19,7 млн туристов, Подмосковье – 9,3 млн, Санкт-Петербург – 4,8 млн, Кубань – 3,2 млн.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье появится масштабный Тувинский этнический центр.
Лора Луганская