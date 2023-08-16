Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий

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Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на данные статистики сервиса «Авито Услуги».
«Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край. Спрос на поездки вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (плюс 48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (плюс 15%), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск и Грозный», – говорится в сообщении.Согласно данным сервиса, в целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.
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