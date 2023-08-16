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Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий

16 августа 2023, 18:53

Фото: Минкульт МО

Московская область стала одним из самых популярных регионов России по числу запросов на автомобильные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья со ссылкой на данные статистики сервиса «Авито Услуги».

«Самым популярным регионом по числу запросов стал Краснодарский край. Спрос на поездки вырос на 47% по сравнению с прошлым годом. В число наиболее популярных направлений также вошли Москва и Московская область (плюс 48%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (плюс 15%), а также Владикавказ, Минеральные Воды, Кисловодск и Грозный», – говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, в целом по России летом этого года продажи автомобильных экскурсий и услуг гидов со своими машинами выросли на 45% по сравнению с прошлым сезоном.

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#подмосковье
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В усадьбе Мелихово отметят сразу три Спаса
16 августа 2023, 18:59

Фото: Минкульт МО

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут освятить новый урожай яблок, посетить мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели мелиховского сада».
 
Помимо этого, посетителей приглашают поучаствовать в русских играх, турнире по яблочным шашкам, понаблюдать за дефиле русских народных костюмов. Желающие смогут познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития.
 
Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» представят театральные миниатюры по произведениям знаменитого писателя и драматурга.

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#мелихово
#усадьба
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Турэксперт Захарова: «Индустрия «горящих» туров практически прекратила свое существование»
16 августа 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/CentralITAlliance

Операционный директор компании авторских туров Инна Захарова заявила, что в настоящее время сэкономить на «горящих» путёвках практически невозможно.
«Так как индустрия «горящих» туров в связи с изменением мировой ситуации практически прекратила свое существование, то при планировании бюджетного отдыха лучше опираться на спецпредложения напрямую от отелей», — пояснила в беседе с Газета.ру Захарова.

Она подчеркнула, что для экономии необходимо постоянно мониторить акции и скидки в понравившихся отелях и сразу их бронировать.

По её словам, бюджетными зарубежными направлениями на сегодняшний день являются Азербайджан, ОАЭ и Абхазия. Захарова добавила, что можно рассмотреть также и Китай.

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#скидки
#акции
#туризм
#отдых
#путешествия
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Стало известно, где выгоднее всего отдыхать в Таиланде
Исследование: Выгоднее всего отдыхать на Пхукете
15 августа 2023, 14:55

Фото: istockphoto.com/Gam1983

Исследование сервиса OneTwoTrip показало, что наиболее выгодно в Таиланде отдыхать на Пхукете, где стоимость номера в отеле «три звезды» стартует от 1 тыс. рублей за ночь.
В курортном городе Паттайа можно также недорого забронировать номер в отеле – за 1,4 тыс. рублей в день. Как передаёт Газета.ру, к числу недорогих вариантов отдыха в Таиланде также относятся остров Чанг, варианты недалеко от пляжа Патонг, город Прачуапкхирикхан, провинция Краби, остров Самет, и даже столица Таиланда — Бангкок.

До этого вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым. Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.

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#туризм
#таиланд
#отдых
#курорт
#бюджет
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В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
15 августа 2023, 14:05

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму не планируется вводить курортный сбор, пока не завершится СВО.
Об этом он написал в личном Telegram-канале. Также  уточнил, что перед тем, как решение о курортном сборе будет принято, правительство Крыма планирует проанализировать опыт других российских регионов.
 
«Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и так далее», —отметил Сергей Аксенов.
Также глава Крыма добавил, что вместе с коллегами ожидает окончания туристического сезона, чтобы оценить работу предприятий в сфере обслуживания. По итогам мониторинга будут прорабатываться дополнительные меры поддержки отельеров.
 
«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален», — заключил Аксенов.
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#крым
#курорт
#курорты
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Турэксперт Мурадян: «Советовать покупать или подождать с подбором тура невозможно»
15 августа 2023, 14:00

Фото: istockphoto.com/Oselote

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Артур Мурадян заявил, что решение о покупке туров в период колебаний курса туристы должны принимать сами, поскольку прогнозировать здесь что-либо очень непросто.
«В текущих реалиях очень сложно прогнозировать колебания курса, поэтому советовать покупать или подождать с подбором тура мы, к сожалению, не можем. Каждый турист должен исходить из своих потребностей, из своего коридора курса», — сказал в беседе с RT Мурадян.

Кроме того, он подчеркнул, что при полной оплате туристом турпутёвки туроператор не имеет никакого законного права требовать каких-либо доплат при изменении курса.

Он также отметил, что поднятая сегодня ключевая ставка ЦБ может стабилизировать курс рубля, что также может оказать влияние на удешевление туров.

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#курс рубля
#турист
#туризм
#путёвки
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Вьетнам увеличил срок пребывания в стране без виз для россиян
15 августа 2023, 12:56

Фото: istockphoto/kadmy

Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.
Власти Вьетнама с 15 августа продлили срок безвизового пребывания в стране для россиян, пишет Vietnam News.
 
Также принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.

Новая визовая вьетнамская политика направлена на то, чтобы привлечь иностранных туристов в страну на фоне конкуренции с другими государствами Юго-Восточной Азии.
 
31 июля  Россия увеличила список стан, граждане которых могут посещать страну по электронной визе. В этом числе оказались граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Электронная виза для посещения России была запущены 1 августа нынешнего года.

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Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
#туризм
#визы
#туристы
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Туристы из Приморья впервые отправились в Китай без виз
15 августа 2023, 12:13

Фото: istockphoto/XiXinXing

Первые туристические группы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену.
Пресс-служба правительства российского региона сообщает, что через погранпереход «Краскино — Хуньчунь» 15 августа проедут 162 человека.
 
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что туристы из Китая тоже с большим интересом посещают регион.
 
«Заинтересованность в восстановлении безвиза была обоюдная», —заявил Кожемяко.  
 В июле появилась информация, что иностранные туристы в массовом порядке устремились на отдых в Приморский край: с января по май 2023 года 11,8 тысяч человек прибыло в Приморье. Это почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2022 года.

Ранее Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Министр напомнил, что РФ уже организовала безвизовый групповой обмен с Ираном и Китаем.

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Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»

Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году

 
 
#туризм
#китай
#визы
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Турэксперт Барзыкин: «Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России»
14 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto.com/Vladimir-

Вице-президент Российского союза Туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что наиболее доступным вариантом отдыха для россиян в бархатный сезон является Черноморское побережье, в том числе Крым.
«Недорого отдохнуть в бархатный сезон можно на юге России, это города на Черноморском побережье, в том числе и Крым. Территория привлекает своей природой, большим выбором пляжей, развлечений. Если рассматривать направления для культурного отдыха, то это Санкт-Петербург, Москва, Казань, Татарстан и Северный Кавказ», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Он отметил, что в среднем стоимость отдыха в начале осени в вышеперечисленных локациях будет начинаться от 46 тыс. рублей при условии 10-дневного отпуска в трёхзвездочном отеле с завтраками.

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#туры
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Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
14 августа 2023, 17:56

Фото: iStock/Belikart

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста. Об этом он заявил в прямом эфире Центра управления регионом Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».
«Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», — подчеркнул Ермак.

По его словам, от уплаты курортного сбора будут освобождены жители Калининградской области, а также несколько льготных категорий. Ермак добавил, что по прогнозу региональных властей, в 2024 году Калининградскую область посетят более двух миллионов туристов.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор. Правительству РФ необходимо законодательно закрепить изменения, которые касаются курортного сбора в российских регионах. В соответвсии с нововведением, субъекты РФ будут наделены правом введения сбора с учетом опыта реализации в ряде регионов.

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