Подмосковье вошло в топ самых туристических направлений на осенних каникулах

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«У нас на долю внутренних направлений приходится четверть от всего объема продаж. Самый популярный регион — Краснодарский край. Туда купили 43% всех туров по России. Следом идут Московская область — 17%, а также Санкт-Петербург, Кавминводы, Дагестан и Калининградская область»,— поделился туристический сервис «Слетать.ру».
Стоит отметить, что в Подмосковье был запущен проект «Москва Подмосковье. Два ритма идеального путешествия», в рамках которого туристы могут найти идеи для путешествий или пополнить его своими маршрутами.
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