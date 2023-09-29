Подмосковье возглавило рейтинг популярных направлений осеннего внутреннего туризма

Фото: Минкульт МО
Московскую область признали самым популярным направлением внутреннего туризма для нынешней осени 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Рейтинг составили эксперты агрегатора путешествий «Своё За городом» Россельхозбанка. В топ-5 направлений по количеству приобретённых туров на платформе вошли Московская область, Калмыкия, Челябинская, Свердловская и Владимирская области.
Отмечается, что самой большой популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации на фермах с местную продукцией. Помимо этого, пользователи платформы предпочитают такой формат путешествий, как «День на ферме». Они получают возможность испытать себя в роли фермера и познакомиться с производственными процессами. Третье место по популярности занимают мастер-классы.
По словам экспертов, популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с прошлым годом. В этом году ожидается увеличение турпотока на 20%.
Читайте также:
Поезда ЦППК доставят пассажиров на гастрофестиваль «Аксаковская уха»
В музее-заповеднике «Мелихово» подготовили насыщенную программу ко Дню учителя
В турпоездках по социальным сертификатам побывали 28 тыс подмосковных школьников
Отмечается, что самой большой популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации на фермах с местную продукцией. Помимо этого, пользователи платформы предпочитают такой формат путешествий, как «День на ферме». Они получают возможность испытать себя в роли фермера и познакомиться с производственными процессами. Третье место по популярности занимают мастер-классы.
Читайте также:
Поезда ЦППК доставят пассажиров на гастрофестиваль «Аксаковская уха»
В музее-заповеднике «Мелихово» подготовили насыщенную программу ко Дню учителя
В турпоездках по социальным сертификатам побывали 28 тыс подмосковных школьников
Лора Луганская