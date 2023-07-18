Подмосковье за полгода посетили более 11 млн туристов

Фото: Минкульт МО
За первые полгода 2023-го Московскую область посетили более 11 млн туристов. Это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
«Наш регион привлекает туристов большим выбором вариантов отдыха, поэтому всё больше людей выбирают его для путешествий. Мы стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022-го», – пояснила Каклюгина.Как уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово.
Подробную информацию обо всех событиях в Подмосковье можно найти на сайте.
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