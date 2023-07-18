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Подмосковье за полгода посетили более 11 млн туристов

18 июля 2023, 18:26

Фото: Минкульт МО

За первые полгода 2023-го Московскую область посетили более 11 млн туристов. Это на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года, заявила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
«Наш регион привлекает туристов большим выбором вариантов отдыха, поэтому всё больше людей выбирают его для путешествий. Мы стремимся развивать инфраструктуру, создавать больше мест для отдыха и развлечений. И наша работа дает результат – за первые полгода Подмосковье посетили на 10% туристов больше, чем за аналогичный период 2022-го», – пояснила Каклюгина.
Как уточнили в Министерстве культуры и туризма Московской области, самыми популярными у туристов стали Сергиев Посад, Коломна, Серпухов и Одинцово.


В Сергиевом Посаде находится объект всемирного наследия ЮНЕСКО Троице-Сергиева лавра. В Коломне туристы посещают кремль, многочисленные музеи, пробуют местную пастилу и калачи. В Серпухове большой популярностью пользуется Серпуховский историко-художественный музей. В Одинцовском городском округе находятся крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс «Патриот» и главный храм Вооружённых сил России.

Подробную информацию обо всех событиях в Подмосковье можно найти на сайте.

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#Минкульт МО
#туризм
#туристы
#Сергиев Посад
#Коломна
#Серпухов
#Одинцово
#Московская область
#Подмосковье
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В Балашихе открыли Музей русской водки
18 июля 2023, 16:44

Фото: Istockphoto / Andrey Mitrofanov

В усадьбе Горенки в подмосковной Балашихе открылся Музей русской водки. Там можно увидеть необычные сосуды, кувшины, бутылки, штофы для водки, питейную, деревянную и медную посуду, говорится на сайте балашихинской газеты «Факт».
Также в музее представлена хронология событий, воплощающая всё, что происходило в культуре винокурения России с XIV века. По словам историков, в Горенках винокурение было развито с начала XVIII века. Исторические источники указывают на то, что во времена владения усадьбой Долгоруковыми там располагалось производство пива и водки.
 
Записаться на экскурсию в музей русской водки может любой желающий на сайте усадьбы. 
 
С 2022 года на территории идёт масштабная реконструкция самого дворца и прилегающей территории.

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#Московская область
#Подмосковье
#Балашиха
#усадьба
#музей
#туризм
#культура
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В Подмосковье проведут фестиваль «Гуляй город» в честь Битвы при Молодях
18 июля 2023, 14:15

Фото: пресс-служба фестиваля

В селе Молоди городского округа Чехов 29 и 30 июля пройдёт фестиваль «Гуляй город», посвящённый победе в Битве при Молодях. Об этом сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Фестиваль проводится с 2009 года, но благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в прошлом году он получил федеральный статус. В 2002-м фестиваль посетили более 42 тыс человек. В этом году по просьбам жителей и гостей фестиваля мы внесли изменения в формат проведения мероприятия. Оно пройдёт в течение двух дней на историческом поле рядом с селом Молоди», – написал Артамонов ы своём телеграм-канале.
Насыщенная культурно-историческая программа погрузит гостей в атмосферу времён Руси XVI века. Территория в 30 га будет разделена на две зоны – историческую и современную.

В исторической зоне посетителей ждут выступления фольклорных коллективов, театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, традиционные русские игры и забавы, мастер-классы, Желающие могут посетить исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды, ярмарку изделий дизайнеров и ремесленников.
 
В современной зоне расположится ярмарка локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля. 
 
Хедлайнерами станут группа «Пелагея», Uma2rman и Полюшка, группы «25/17», «Маша и Медведи», «Аффинаж» и Drummatix. 
 
Для того, чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и получить бесплатный билет. 
 
К месту проведения будет организован трансфер, а для автомобилистов предусмотрены удобные пути подъезда по трассам М-2 и А-107, а также бесплатная парковка.
 
Фото: пресс-служба фестиваля
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Чехов
#Григорий Артамонов
#Битва при Молодях
#реконструкция
#туризм
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«Ночной экспресс» запустят между Москвой и Санкт-Петербургом
18 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/Serjio74

Ежедневно с 24 июля будет курсировать новый поезд «Ночной экспресс» по маршруту «Москва – Санкт-Петербург» и обратно. Об этом сообщила «Государственная транспортная лизинговая компания».
Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля этого года в 01:05. В его составе будет тринадцать вагонов, два из которых принадлежат категории «СВ», десять вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов будет происходить из Москвы и Санкт-Петербурга — с Ленинградского и Московского вокзалов соответственно.

Отмечается, что «Ночной экспресс» — это современный ночной поезд. Его вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе.

В компании уточнили, что основной элемент дизайна —яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер экспресса выполнен в светлых тонах.

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#Санкт-Петербург
#Москва
#поезд
#туризм
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В РСТ раскрыли, сколько туристов вернули путевки в Крым
18 июля 2023, 13:12

Фото: IStock/Travel Faery

После подрыва Крымского моста, который произошёл ночью 17 июля, одни туристы не смогли заехать в отели и гостиницы, другие — выехать из них. СМИ сообщают, что Россияне массово отказываются от отдыха в Крыму.
Однако директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко рассказал «Радио 1», что многие туристы надеются попасть в Крым и не отменяют бронирование.
«Есть люди, которые решили изменить свои планы. Но это не носит массового характера. В большинстве, люди, которые приняли решение по отдыху в Крыму, они от своих решений отказываться не хотят, хоть осуществить это стало сложнее», — сказал Александр Осауленко.
Ранее также отмечалось, что туроператоры аннулируют брони без штрафов, предлагая полный возврат денежных средств или перенос сроков поездки в те же отели Крыма.

По словам Александра Осауленко, отельеры идут навстречу и тем туристам, которые сейчас находятся на территории Крыма.
«Отдыхающие продолжают отдыхать. Сейчас восстанавливается железнодорожное сообщение, на новой трассе поток начал увеличиваться, поэтому выехать оттуда можно. А что касается тех, кто не смог выехать, то отели им пошли навстречу. Они бесплатно продлевали пребывание своих гостей», — добавил собеседник.
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#Александр Осауленко
#туризм
#Крым
#отель
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Европу ожидает экстремальная жара из-за теплового взрыва в Сахаре
18 июля 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

В южные европейские страны в ближайшие дни может прийти аномальная жара из-за теплового взрыва в пустыне Сахара.
Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на прогнозы метеослужб.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха в Италии достигнет  рекордных +50°C.
 
Рекордные показатели были зафиксированы  в Европе в 2021 году. На Сицилии было +48°C, но новая тепловая волна из Северной Африки, вероятно, обновит показатели сразу в нескольких регионах Европы.
 
В данный момент экстремальная жара установилась в греческих Афинах, Риме и Мадриде. Власти предупреждают людей о возможных пожарах, сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах.

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#жара
#Европа
#Сахара
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АТОР: Крым остается массовым направлением и примет до 4,5 миллиона туристов в 2023 году
17 июля 2023, 21:19

Фото: iStock/Halfpoint

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что Крым остается массовым направлением.
Он также отметил, по итогам этого года Крым примет около 4–4,5 миллионов туристов.

Ромашкин дополнил, что несмотря на все происходящие события, сезон туристического отдыха в Крыму продолжается. 

«В Крыму планировали отдых люди, которые по-настоящему любят этот полуостров. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым», — пояснил вице-президент АТОР.

Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.

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#туризм
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Миллионным туристом на Мальдивах оказался россиянин
17 июля 2023, 17:51

Фото: iStock/NicoElNino

В 2023 году Мальдивы приняли миллион туристов. Гражданин России оказался юбилейным гостем Мальдивских островов. Об этом сообщает Raajje.mv.
Отмечается, что 16 июля турпоток на Мальдивы достиг миллиона человек. Россиянин, который оказался миллионным туристом на островах, прилетел на отдых с семьей. На данный момент российский турист Антон Павлов живет в Великобритании.

Сообщается, Павлов впервые посетил Мальдивы и был рад оказанному гостеприимству. Россиянину и его семье организовали торжественную встречу с множеством подарков.

Согласно прогнозу специалистов, к концу 2023 года на Мальдивские острова прибудет около двух миллионов туристов.

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#туризм
#Россия
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На курортах Египта выявлены случаи неизвестного заболевания
17 июля 2023, 14:56

Фото: iStock/lilithlita

На египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Из сообщения следует, что вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена. Сейчас ведомство усилило санитарный контроль за рейсами, которые прилетают из Египта.

В Роспотребнадзоре призывают россиян, планирующих отдыхать в Египте, соблюдать меры предосторожности во избежание инфекционных и паразитарных заболеваний.

Уточняется, что в легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

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#Египет
#туризм
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На выезде из Крыма в Херсонскую область образовалась многокилометровая пробка
17 июля 2023, 14:23

Фото: iStock/MaYcaL

В Херсонской области со стороны Джанкоя на трассе в сторону Мелитополя образовалась многокилометровая пробка из выезжающих из Крыма автомобилистов по сухопутному коридору. Об этом сообщает РИА Новости.
«Пробка длиной более 5 километров образовалась в Херсонской области на пути автомобилистов, выезжающих из Крыма в сторону Мелитополя по трассе Е-105», - говорится в сообщении.

Туристам придется пересечь пункт пропуска «Чонгар», далее их путь пройдет по Херсонской и Запорожской областям, через Мариуполь в ДНР  и к Ростову-на-Дону.

При этом врио ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе будет временно отменен комендантский час для круглосуточного проезда туристов по сухопутному коридору, которые следуют в Крым или выезжают из него.

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#Крым
#сухопутный коридор
#пробка
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