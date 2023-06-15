Подмосковье заняло первое место в рейтинге российских регионов для оздоровительного туризма

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
На первом месте в рейтинге некурортных российских регионов портала бронирования «Санатории России» находится Московская область, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Московская область привлекает туристов со всей России комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Туристы смогут насладиться красотами региона и провести время с пользой для здоровья.
Ленинградская область заняла шестое место в рейтинге некурортных российских регионов.
Ранее сообщалось, что в Альянсе турагентств рассказали, сколько будет стоить летний отдых в России этим летом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.