Подмосковье заняло первое место в рейтинге российских регионов для оздоровительного туризма

На первом месте в рейтинге некурортных российских регионов портала бронирования «Санатории России» находится Московская область, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Московская область привлекает туристов со всей России комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Туристы смогут насладиться красотами региона и провести время с пользой для здоровья.





Республика Башкирия расположилась на втором месте рейтинга. На третьем месте в рейтинге находится Республика Татарстан. В последние годы, регион уделяет повышенное внимание развитию и продвижению республиканских здравниц.

Ленинградская область заняла шестое место в рейтинге некурортных российских регионов.

Ранее сообщалось, что в Альянсе турагентств рассказали, сколько будет стоить летний отдых в России этим летом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

