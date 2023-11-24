Подмосковные горнолыжные курорты признаны одними из лучших в России

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Горнолыжные курорты Московской области признаны одними из лучших в России на национальной премии «Горы России». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Прошла торжественная церемония вручения наград II национальной премии «Горы России». В ненй приняли участие 342 представителя курортов, отелей, глэмпингов, хостелов и туроператоров.
В номинации «Лучший горнолыжный курорт России» стал горнолыжный курорт Сорочаны, который расположен в Дмитровском районе.
В Сорочанах для гостей работают 10 трасс с перепадом высот до 90 метров и протяженностью до 1 одного километра, а также гора для спуска высотой 225 метров. Кроме этого, гости могут воспользоваться двухместными и четырехместными кресельные канатные дороги, тремя бугельными подъемниками, беби-лифтом и детским учебным склоном.
Стоит отметить, что номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен», которая также расположена в Дмитровском городском округе.
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В номинации «Лучший горнолыжный курорт России» стал горнолыжный курорт Сорочаны, который расположен в Дмитровском районе.
Стоит отметить, что номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен», которая также расположена в Дмитровском городском округе.
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Мира Полтева