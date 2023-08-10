Подмосковные города стали лучшими для отдыха у воды недалеко от Москвы

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Сервис OneTwoTrip составил рейтинг лучших мест для пляжного отдыха недалеко от Москвы, куда вошли такие подмосковные города, как Дубна, Коломна и Орехово-Зуево.
Так, в Дубне открыто несколько пляжей, неплохими вариантами отдыха также названы локации в районе Можайского водохранилища, Орехова-Зуева, Серпухова и Коломны.
Отмечается, что на пляжах туристы могут рыбачить, кататься на лодках и устраивать барбекю. Чаще всего люди останавливаются на базах отдыха, в палатках и отелях.
До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.
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«Ещё один пляж, за которым ухаживает администрация города, находится на Иваньковском водохранилище. Средняя стоимость ночи в местном отеле — 3 тыс. рублей. Любителям отдыха с палатками подойдут дикие берега подальше от центра», — приводит RT слова представителей сервиса.
До этого вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин перечислил самые популярные направления внутреннего туризма, куда вошли Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Минеральные воды и Крым.
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Мелисса Тимофеева