Подмосковные проекты стали победителями Всероссийской турпремии «Маршрут года»

Фото: Министерство культуры и туризма МО
В Уфе объявлены лауреаты Х Всероссийской туристской премии «Маршрут года». В число победителей вошли шесть проектов из Подмосковья.
Премия учреждена и проводится с 2014 года как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
Так, в номинации «Лучшая музейная экскурсия» первое место занял Культурно-досуговый центр «Дулёвский» из Ликино-Дулёво с проектом «Вар-варенье поедаем, дулёвским чаем запиваем».
В тройку лучших туристических троп вошла «Ахматовская тропа» в Коломенском кремле. Еще один проект Коломенского кремля «Коломна. История со вкусом» – в числе «Лучших гастрономических маршрутов».
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
Для участия в конкурсе были представлены туристские маршруты, предусматривающие посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой: исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных и других объектов.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
В тройку лучших туристических троп вошла «Ахматовская тропа» в Коломенском кремле. Еще один проект Коломенского кремля «Коломна. История со вкусом» – в числе «Лучших гастрономических маршрутов».
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
«Ну конечно это важно для продвижения нашего Подмосковья. Премия была создана для того, чтобы у представителей турбизнеса была возможность привлечь всех, включая молодёжь, которая только закончила обучение, разработать маршруты, которые будут привлекать новых туристов», - поделилась эксперт по туризму, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.Специальным дипломом в номинации «Лучший маршрут выходного дня» за популяризацию патриотической темы награжден Егорьевский историко-художественный музей за проект «Егорьевские гуляния». Звание «Лучший приключенческий маршрут» и первое место в номинации у подмосковного проекта BESTRUSSIAGUIDE «Тайны Касимовского тракта».
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
«И тут необходимо отметить, что для тех, кто интересуется путешествиями по своему региону, а это большое количество людей, эти программы очень удобны. В них разработано все, километраж, котрый вам необходимо проехать, перечень объектов, которые вас заинтересуют и места где можно перекусить. Премия предназаначена еще для того, чтобы професионаллы тур-бизнеса рассмотрели эти маршруты и смогли оценить их по удобству и привелкательности для туриста», - отметила Галина Дехтярь.
Фото: официальная страница «ВК» музея «Коломенская пастила»
Для участия в конкурсе были представлены туристские маршруты, предусматривающие посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой: исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных и других объектов.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова