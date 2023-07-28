Подмосковный Минтранс назвал 100 автобусных маршрутов до рыбных мест

Фото: Минтранс МО
Найти все маршруты до рыбных мест можно на сайте подмосковного Минтранса.
Бесплатно в автобусах можно провозить предметы, длина, ширина и высота которых в сумме не превышают 120 см. Это могут быть спиннинг или складная удочка вместе с другим рыболовным снаряжением в чехле или пластиковом тубусе.
За более крупные предметы придётся заплатить и поместить в багажное отделение. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 см.
Водитель может отказать в провозе багажа, если он препятствует входу или выходу пассажиров из транспортного средства.
Читайте также:
В мобильном приложении теперь можно отследить все подмосковные автобусы
Глава Дмитровского округа посетил местный филиал «Мострансавто»
С субботы у метро «Котельники» изменится место посадки на подмосковные автобусы